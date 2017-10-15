Купюры 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае в конце года

Лужнова сообщила, что при создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использовали самые инновационные защитные элементы. В частности, новые купюры имеют очень яркие краски. Для защиты используется скрытый цветопеременный образ: при изменении угла зрения мы наблюдаем цветные цифры, а при повороте на 180 градусов их цвет изменяется.

Кроме того, если рассматривать купюру номиналом 2000 рублей под углом, за мостом на остров Русский заметен восход и закат солнца.

Новые банкноты ввели в обращение 12 октября.

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.

Также сообщалось, что банкоматы еще не готовы выдавать новые купюры.