Купюры 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае в конце года

Сегодня, 11:53.
Жизнь

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае не раньше конца 2017 года, либо в начале 2018. Об этом заявила главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка России Юлия Лужнова, пишет "Комсомольская правда на Алтае".

Памятник рублю в Барнауле.
Памятник рублю в Барнауле. Фото: Денис Барсуков, altapress.ru.

Лужнова сообщила, что при создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использовали самые инновационные защитные элементы. В частности, новые купюры имеют очень яркие краски. Для защиты используется скрытый цветопеременный образ: при изменении угла зрения мы наблюдаем цветные цифры, а при повороте на 180 градусов их цвет изменяется.

Кроме того, если рассматривать купюру номиналом 2000 рублей под углом, за мостом на остров Русский заметен восход и закат солнца.

Купюра 2000 рублей.
Купюра 2000 рублей.

Новые банкноты ввели в обращение 12 октября. 

Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.

Купюра 200 рублей.
Купюра 200 рублей.

Также сообщалось, что банкоматы еще не готовы выдавать новые купюры.

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