Купюры 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае в конце года

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае не раньше конца 2017 года, либо в начале 2018. Об этом заявила главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка России Юлия Лужнова, пишет "Комсомольская правда на Алтае".
Лужнова сообщила, что при создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использовали самые инновационные защитные элементы. В частности, новые купюры имеют очень яркие краски. Для защиты используется скрытый цветопеременный образ: при изменении угла зрения мы наблюдаем цветные цифры, а при повороте на 180 градусов их цвет изменяется.
Кроме того, если рассматривать купюру номиналом 2000 рублей под углом, за мостом на остров Русский заметен восход и закат солнца.
Новые банкноты ввели в обращение 12 октября.
Символы для новых банкнот были выбраны в ходе конкурса в 2016 году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов.
Также сообщалось, что банкоматы еще не готовы выдавать новые купюры.
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