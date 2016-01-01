Мэрия Барнаула планирует создать еще одну набережную

В планах администрации Барнаула на 2017 год благоустроить пространство вдоль реки Барнаулки от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического. Это нужно в том числе и для того, чтобы придать исторический колорит центральной части города, сказал глава администрации Барнаула Сергей Дугин на встрече с представителями институтов гражданского общества.
Руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг считает планы мэра интересными и вполне реализуемыми и перспективными. Тем более, облагораживание берегов Барнаулки пойдет городу только на пользу.
Виктор Четошников,
руководитель мастерской "Градо" (автор проекта моста через Барнаулку на пр. Ленина):
В рамках строительства моста на проспекте Ленина через Барнаулку действительно предусматривалось строительство набережной в сторону Оби. Там должны появиться тротуары шириной 2,5-3 метра, ограждения. Русло реки нужно укрепить. Относительно строительства набережной от Социалистического к Красноармейскому мне не известно. Чтобы реализовать этот проект нужно решить вопрос с участком. Выделить его границы. Удалось ли это сделать — я не знаю.
В 2017 году также продолжат работы по берегоукреплению в районе Речного вокзала, Барнаул обзаведется привлекательной набережной у Оби. Мэр считает странным, что до сих пор в городе на берегу большой реки не было хорошего места для прогулок и отдыха.
На сегодняшний день на создание кластера из средств федерального бюджета направлено около 692 млн. рублей, что составляет 100% от утвержденных программой лимитов федеральных средств. Из регионального и муниципального бюджетов в текущем году на реализацию проекта направлено 100 млн. рублей.
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