"Им мало не покажется!": пранкеры Вован и Лексус разыграли Михаила Саакашвили

"Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется!" — заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора, он уже сообщил тоже самое Порошенко лично. "Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных определенных целей против этих олигархических типажей", — сказал он. Саакашвили также успел назвать президента Украины "олигархическим типажом".

Сообщается, что во время разговора Саакашвили находился в Венгрии, куда улетел по уже недействующему украинскому паспорту, пишет "Лента.ру".

Справка

26 июля бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства Украины. Руководство страны объяснило это тем, что в анкете были указаны неверные данные (Саакашвили скрыл, что является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Грузии). В момент принятия этого решения политик находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, где политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.