Акустика, мёд и бамбук: на сибирском чемпионате в Барнауле показали экзотический массаж

Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Чемпионат по массажу 2017. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Участники сибирского чемпионата по массажу должны были представить свои навыки в обязательной и произвольной программах. На каждый этап отводилось 30 минут. После "выступления" судьи индивидуально с каждым проговаривали плюсы и минусы работы массажистов.

В первом этапе участники демонстрировали классическую технику массажа. Здесь главное следовать общепринятым правилам, говорит участница из Барнаула Мария Иванова.

Проявить себя участники смогли во время произвольной программы. Участники чемпионата представили технику тайского массажа, массаж с использованием меда, масла и другие техники. У некоторых конкурсантов были специальные костюмы, некоторые использовали собственную расслабляющую музыку. На столиках можно было встретить расслабляющие "украшения" — свечи, цветы.

Наиболее экзотичным оказался акустический массаж: моделям надевали на голову "тазики" и потихоньку в них ударяли.

В этом году на чемпионате участников было в два раза больше, чем в прошлом. По словам организаторов, большинство участников — из санаториев Белокурихи. Эксперты отметили, что алтайские массажисты ежегодно показывают высокий уровень профессионализма на чемпионате.

Андрей Сырченко,

вице-президент НП "Национальная Федерация массажистов" (Москва):

Массажисты Алтая и Сибири играют ключевую роль для развития привлекательности въездного и внутреннего туризма. Как бы ни развивались современные технологии, живое касание всегда будет иметь большое значение и его никогда не заменит робот. Поэтому высокий уровень массажистов будет определять привлекательность региона с точки зрения въездного туризма и лечебного туризма.

Андрей Сырченко рассказал, что национальная федерация массажистов высоко оценивает сибирский чемпионат. Сейчас отборочные этапы проходят в нескольких регионах страны. Победители выступят на всероссийском чемпионате. Сибирский чемпион помимо этого поедет на международный чемпионат по массажу. По словам эксперта, в прошлом году на этом соревновании Сергей Дейкун из Белокурихи занял призовое место в одной из номинаций и заявил о своей лечебной методике.

Андрей Сырченко,

вице-президент НП "Национальная Федерация массажистов" (Москва):