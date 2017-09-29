Что думают о "Матильде" депутаты Госдумы, которые увидели фильм на закрытом показе

Первый заместитель говорухинского комитета Елена Драпеко ("СР") сказала, что мнение депутата Поклонской об этом фильме необоснованны. Драпеко считает, что Учитель показал царя живым человеком, преодолевающим искушение, чтобы выбрать гражданскую ответсвенность за свою страну. По мнению депутата, к достоинствам фильма "Матильда" можно отнести прекрасную музыку, замечательные костюмы и очень хорошую актерскую игру.

"Жириновец" Ярослав Нилов сказал, что после просмотра увидел последнего императора России другими глазами и испытал к царю сострадание и сочувствие.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов считает, что это кино никоим образом не оскорбляет память о Николае II. Депутат пожелал, чтобы "Матильду" посмотрели как можно больше россиян: "Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это "мракобесие" вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет".

Режиссер Алексей Учитель после просмотра фильма депутатами оценил их общее впечатление как "сверхблагоприятное".

Алексей Учитель,

кинорежиссер:

Судя по тем аплодисментам, которые были в конце фильма, депутаты у нас тоже разные бывают. Я ждал неоднозначной реакции. Но я не услышал ни одного отрицательного момента.

Однако он не думает, что просмотр фильма депутатами "поставит точку" в истории с "Матильдой".

Алексей Учитель,

кинорежиссер:

Потому что я чувствую: те, кто из депутатского корпуса были против, будут идти конца. Практически, как мне кажется, идет борьба с государством. Государство сказало, выдав прокатное удостоверение, о том, что этот фильм не нарушает законы Российской Федерации. Почему-то на это говорят "нет, все не так". Серьезно, такое впечатление, что идет борьба с государством.

Справка

В официальный прокат в России картина выходит 26 октября, в августе она получила прокатное удостоверение с рейтингом "16+". Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай Второй. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

В Барнауле фильм покажет сеть "Киномир".