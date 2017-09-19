В Барнауле не отказываются от проката "Матильды". Мнения Учителя и известных жителей края

Александр Карлин.

А вообще Русская православная церковь когда-то на культурную жизнь в нашей стране не влияла? Вы же бываете в Третьяковке. В залах, где экспонируются произведения древнерусского искусства, можно увидеть, насколько в них присутствует православное начало. И это я не говорю об Андрее Рублеве, Феофане Греке. То есть церковь влияла на содержательную сторону искусства

Что касается административного влияния, то и здесь нужно порассуждать. У нас в стране реализуются очень интересные проекты. Один из них — "Православная энциклопедия". Уже 30 томов вышло. Чем хороши энциклопедии? Можно прочесть одну статью, и весь том читать не нужно. Я время от времени таким образом урывками заглядываю. И много что интересного узнаю. Хотя как юрист изучал историю государства и права. Не одно десятилетие главой РПЦ был государь. И это не такое уж страшное, уникальное явление. Скажем, королева Англии и сегодня является главой англиканской церкви.

Я вообще не против какого-либо влияния на культуру и искусство. Я — за влияние. Если это влияние добра, человеколюбия, если оно несет в себе уважение к высшим человеческим ценностям.

Я еще не смотрел фильма. Но я знаю режиссера Алексея Учителя. В числе последних его фильмов – "Край". Разве плохой фильм? Что-то тон искажает в истории Великой отечественной войны. В фильме есть интересные аспекты, главные герои в нем национально обозначены. Я считаю, что Учитель здесь хорошо прошел, никого не обидев. Я не видел "Матильду", но надеюсь, что профессионализм этого человека позволит рассмотреть художественную проблему, которая там поставлена, не задев ничьих чувств.

Идти смотреть фильм, чтобы специально поругаться с кем-то смысла нет. Мне кажется, что ажиотаж вокруг фильма несколько искусственный. Я так понимаю, критики фильма связывают свои взгляды с тем, что Николай II не просто исторический деятель, но и канонизирован РЦП. А эти же вещи лежат в разных сферах. Я не хочу высказывать однозначно за или категорически против, но мне кажется, что градус общественного противостояния вокруг этого нужно несколько уменьшить. У нас много формальных поводов, чтобы этот градус поднимать. А на холодную голову можно решить немало значимых общественных вопросов. А можно по поводу конкретного фильма можно развязать такую потасовку, что к ее разгару мы уже забудем, ради чего ее начали.

Я читал, что Кшесинская была неплохая актриса и, говорят, красивая женщина. Актриса, которая ее будет играть, тоже приятная, и уже это примиряет.