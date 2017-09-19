В Барнауле не отказываются от проката "Матильды". Мнения Учителя и известных жителей края

Ряд киносетей в России из-за угроз отказались от показа фильма "Матильда" Алексея Учителя. Однако в барнаульском "Киномире" решили не отступать. И, как объявили ранее, покажут горожанам нашумевшую картину 26 октября. Altapress.ru поинтересовался у известных жителей края, что они думают по поводу "Матильды".
Комментарий сети "Киномир":
Мы планируем показывать "Матильду". Пока в наших планах не значится отказ от нее.
Алексей Учитель, режиссер фильма "Матильда", в коротком комментарии специально для altapress.ru сказал, что не пожалел о том, что снял эту ленту, а все обвинения в ее адрес по-прежнему считает "мыльным пузырем".
Алексей Учитель,
режиссер фильма "Матильда":
Единственный аргумент, который приводится, - что Николай святой, и снимать фильм о нем нельзя. Но есть каноны, определенные правила. Да, действительно, Николай принял мученическую смерть. Именно за это он и его семья возведены в ранг святых. Частная же жизнь подвластна обсуждениям, съемкам фильмов, написанию книг и так далее, что и делалось до меня. То есть и этот аргумент не проходит. Мы в нашем фильме выказываем большое уважение не к царю, а к наследнику.
Поэтому все эти разговоры бессмысленны. Я думаю, что люди, когда посмотрят картину, согласятся с этим.
Опрос. Что вы думаете о скандале вокруг "Матильды"
В нашем опросе приняли участие политики, священник, историк, писатель, ректор и общественник.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Что касается административного влияния, то и здесь нужно порассуждать. У нас в стране реализуются очень интересные проекты. Один из них — "Православная энциклопедия". Уже 30 томов вышло. Чем хороши энциклопедии? Можно прочесть одну статью, и весь том читать не нужно. Я время от времени таким образом урывками заглядываю. И много что интересного узнаю. Хотя как юрист изучал историю государства и права. Не одно десятилетие главой РПЦ был государь. И это не такое уж страшное, уникальное явление. Скажем, королева Англии и сегодня является главой англиканской церкви.
Я вообще не против какого-либо влияния на культуру и искусство. Я — за влияние. Если это влияние добра, человеколюбия, если оно несет в себе уважение к высшим человеческим ценностям.
Я еще не смотрел фильма. Но я знаю режиссера Алексея Учителя. В числе последних его фильмов – "Край". Разве плохой фильм? Что-то тон искажает в истории Великой отечественной войны. В фильме есть интересные аспекты, главные герои в нем национально обозначены. Я считаю, что Учитель здесь хорошо прошел, никого не обидев. Я не видел "Матильду", но надеюсь, что профессионализм этого человека позволит рассмотреть художественную проблему, которая там поставлена, не задев ничьих чувств.
Идти смотреть фильм, чтобы специально поругаться с кем-то смысла нет. Мне кажется, что ажиотаж вокруг фильма несколько искусственный. Я так понимаю, критики фильма связывают свои взгляды с тем, что Николай II не просто исторический деятель, но и канонизирован РЦП. А эти же вещи лежат в разных сферах. Я не хочу высказывать однозначно за или категорически против, но мне кажется, что градус общественного противостояния вокруг этого нужно несколько уменьшить. У нас много формальных поводов, чтобы этот градус поднимать. А на холодную голову можно решить немало значимых общественных вопросов. А можно по поводу конкретного фильма можно развязать такую потасовку, что к ее разгару мы уже забудем, ради чего ее начали.
Я читал, что Кшесинская была неплохая актриса и, говорят, красивая женщина. Актриса, которая ее будет играть, тоже приятная, и уже это примиряет.
Владимир Матусов,
протоиерей, пресс-секретарь Барнаульской епархии (в интервью для "Вести22"):
Обилие этих эротических сцен сводит все отношения будущего русского царя в этом фильме к каким-то непонятным безумствам. Образ его самого и образ его супруги Александры Федоровны показан в не самом надлежащем виде.
Вот в комментариях после новостей часто приходится читать: да куда эти попы лезут? Пускай у себя в церкви сидят, за ограду не выходят. Но дело в том, что Господь Иисус Христос в Евангелии нам говорит: вы — свет миру. И дальше он говорит: вы — соль земли. А если соль потеряет силу — куда она нужна? Только выбросить её вон. Поэтому верующие люди, пастыри церкви призываются к тому, чтобы тоже оценивать эти явления.
Писатель: "Меня просто ужасает, как стремительно мы вернулись даже не в брежневские, а почти в сталинские времена"
Владимир Токмаков,
писатель, член Международного ПЕН-клуба:
Ситуация вокруг "Матильды" показала сегодняшнее состояние общества. Это очень грустно и тревожно. Я даже не говорю о давнем и все увеличивающемся расколе в обществе, похожем на "холодную" гражданскую войну. Меня просто ужасает, как стремительно мы вернулись даже не в брежневские, а почти в сталинские времена. Мы, уже прошедшие все эти "бульдозерные" выставки, психушки для писателей, "философские" пароходы, цензуру и преследование любого инакомыслия.
Во-первых, художник имеет право на самовыражение, на этом держалась и будет держаться вся мировая (и русская тоже) культура. А общество имеет право на его оценку. Для этого существует масса цивилизованных площадок. Если художник оскорбил чью-либо мораль и нравственность (а такое в мире тоже было, есть и будет) – пожалуйста, пишите заявление в прокуратуру.
Я даже гадать не стану, чью сторону примет наш "басманный" суд. А так в вопросе "культура и власть" мы оказались в одном ряду с Ираном и Северной Кореей. Кстати, в случае с Алексеем Учителем сразу на ум почему-то приходит судьба иранского писателя Салмана Рушди, приговоренного радикальными исламистами к смерти.
Здесь очень важно еще вот что. Почему наше государство (если уж у нас нет полноценного гражданского общества) сразу и четко не выразило свою позицию по данному вопросу? Ведь речь идет уже не просто об угрозах, происходит откровенный бандитизм и терроризм по отношению к людям искусства. Все же знают, что нашей стране именно государство, верховная власть была и остается главным арбитром. Авторитета и полномочий Владимира Мединского для этого маловато. Свою правовую оценку сложившейся ситуации должны были дать руководители государства.
Почему я так много внимания уделяю данной теме? Потому что на месте Алексея Учителя завтра может оказаться любой творец культуры. Сегодня мы промолчали по поводу "Матильды", завтра фанатики и экстремисты всех мастей начнут уничтожать все подряд.
Депутат: "Эта история отвлекает от реальных проблем нашего общества. Люди обсуждают, была ли любовница у Николая II. Это все разговоры не о том"
Владислав Вакаев,
депутат Алтайского краевого законодательного собрания:
Мне кажется, эта история отвлекает от реальных проблем нашего общества. Люди обсуждают, была ли любовница у Николая II, не самого выдающегося правителя нашей стороны, неоднозначной фигуры. Это все разговоры не о том.
Но в то же время стала очевидной проблема поведения радикальных религиозных деятелей. Мне кажется, государству нужно заканчивать заигрывать с этими порой весьма неоднозначными силами. Делая это, оно закладывает такую серьезную мину, которая может потом взорваться и навредить всем. Нужно все-таки вспомнить, что государство у нас светское. У нас на дворе XXI — век науки и прогресса, и следование устаревшим формам мировоззрения — мягко говоря, не самый правильный путь для страны.
Историк: "Часть общества не согласна со способами, которыми навязывается отношение к Николаю II, как к фигуре неприкасаемой"
Виктор Разгон,
доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории АлтГУ:
Подход к оценке Николая II у сторонников такого начала не исторический, а вытекает из канонизации персоны царя, которая связана с его судьбой, с трагической кончиной этого человека и его семьи. Но его же не канонизировали в связи с оценкой той роли, которую Николай II сыграл в судьбе России.
Представители второй стороны конфликта так остро реагируют на протесты противников показа "Матильды" потому, что что эта сторона не согласна со способами, которыми навязывается отношение к Николаю II, как к фигуре неприкасаемой.
Николай II — не пример выдающейся исторической личности. Это его политика, как царя, в том числе, привела к революции.
Марина Ермоленко,
сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта:
Свое мнение буду формировать только после просмотра, обязательно поделюсь им в соцсетях. Меня смущает позиция противников фильма, ведь они его еще не видели. Мне кажется, это профанация. Предполагаю, что опасения этих людей не подтвердятся и они не увидят в ленте ничего, что может их оскорбить.
Не могу сказать, что меня удивили агрессивные действия противников фильмов. Они имеют право выражать свою точку зрения, но те социально опасные вещи, что мы видели — это уже перебор. Надеюсь, здравый смысл восторжествует и до премьеры и после нее не произойдет никаких инцидентов. Думаю, это не то, из-за чего нужно так ожесточенно спорить.
Галина Буевич,
ректор Алтайского института культуры
Меня очень удивил ажиотаж вокруг этого кино. И, на мой взгляд, он искусственный. Ведь большинство участников этого обсуждения, я уверена, фильм не видели. Обсуждают главным образом его идею. Думаю, не стоит отвергать замысел такого фильма. Факт (отношений Матильды Кшесинской, и Николая II — прим. ред.) есть, о нём известно. И важно, как эта идея будет представлена. Ведь любое событие можно преподнести по-разному с точки зрения нравственности, и художественности и т.д.
P.S. В пресс-службе краевого управления МВД altapress.ru сообщили, что в полицию никто из представителей киносетей не обращался за помощью в день премьеры "Матильды". Но, как заявили представители полиции, правоохранители будут готовы отреагировать на любые противоправные действия, если таковые возникнут.
Справка
"Матильда" — российский художественный фильм режиссёра Алексея Учителя, выходящий в прокат 26 октября 2017 года. Историческая мелодрама рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича. Планируемый выход фильма стал предметом ожесточённой общественной полемики, породил призывы к запрету фильма, а также угрозы создателям фильма и кинотеатрам и нападения.
Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году.
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