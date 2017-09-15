Православные активисты угрожают сжечь сибирскую сеть кинотеатров из-за "Матильды"

Сеть кинотеатров "АртСайнс Синема Дистрибьюшн" в Новосибирской области получила от общественной организации "Православное государство — Святая Русь" обращение с просьбой запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Но сеть решила не отказываться от показа картины, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по рекламе сети кинотеатров Дмитрия Кима.
"Если картина получила прокатное удостоверение, о чем может быть разговор? Законом разрешено показывать в кинотеатрах этот фильм, и мы планируем это делать. Конечно, по вопросу с православными общественниками мы в данном случае будем консультироваться с властями, с правоохранительными органами", — рассказал Ким.
Общественники призывают отказаться от показа фильма "Матильда", который является "бесчеловечным оскорблением русской земли, русского народа и русской истории". В обращении также сказано, что если фильм выйдет в прокат, провокаторы начнут оплачивать поджоги кинотеатров, и по подсчетам общественников, за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России.
Справка
"АртСайнс Синема Дистрибьюшн" управляет новосибирскими кинотеатрами "Седьмое небо", "Аврора", "Горизонт", а также киноконцертным комплексом им. Маяковского, кинотеатрами в городах Бердск и Искитим Новосибирской области. В сеть также входят кинотеатры в Кемерово, Бийске и Горно-Алтайске.
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