Православные активисты угрожают сжечь сибирскую сеть кинотеатров из-за "Матильды"

"Если картина получила прокатное удостоверение, о чем может быть разговор? Законом разрешено показывать в кинотеатрах этот фильм, и мы планируем это делать. Конечно, по вопросу с православными общественниками мы в данном случае будем консультироваться с властями, с правоохранительными органами", — рассказал Ким.

Общественники призывают отказаться от показа фильма "Матильда", который является "бесчеловечным оскорблением русской земли, русского народа и русской истории". В обращении также сказано, что если фильм выйдет в прокат, провокаторы начнут оплачивать поджоги кинотеатров, и по подсчетам общественников, за 10 млн рублей можно сжечь все кинотеатры России.

Справка

"АртСайнс Синема Дистрибьюшн" управляет новосибирскими кинотеатрами "Седьмое небо", "Аврора", "Горизонт", а также киноконцертным комплексом им. Маяковского, кинотеатрами в городах Бердск и Искитим Новосибирской области. В сеть также входят кинотеатры в Кемерово, Бийске и Горно-Алтайске.