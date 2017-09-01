Ночное нападение на студию кинорежиссера Учителя официально осудили в РПЦ

В ночь на 1 сентября в Санкт-Петербурге неизвестные забросали бутылками с "коктейлем Молотова" окна студии кинорежиссера Алексея Учителя. Официальный представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе осудил действия хулиганов. Он заявил, что нападавшие сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом.
Вахтанг Кипшидзе,
зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:
Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию. С нашей стороны звучали неоднократные призывы к соблюдению законности и приличий в рамках выражения несогласия с выходом фильма, и те люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли их не услышать.
По словам представителя РПЦ, на имя патриарха Кирилла поступают обращения с выражением протеста против фильма Учителя, передает телекомпания "Мир24". К настоящему времени прислано 55 тысяч подписей под такими обращениями. "Однако убежден, что никто из них не одобрит нападение на студию режиссера", — сказал Кипщидзе.
Напомним, что с подачи депутат Госдумы Натальи Поклонской и ее сторонников часть россиян негативно высказываются о показе фильма Алексея Учителя "МАтильда", рассказывающий об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. При этом фильм еще даже не вышел на экраны. В широком прокате он появится 26 октября.
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