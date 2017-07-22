Поклонская собрала 100 тыс. подписей против фильма "Матильда"

В своем запросе Поклонская просит ведомства не допустить "оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда"". По словам экс-прокурора Крыма, обращения граждан с трудом уложились в 13 коробок.

Наталья Поклонская давно борется с кинокартиной "Матильда". Ранее по ее запросу полиция проверяла кинокомпанию, которая работала над лентой.