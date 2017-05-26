Полиция проверяет кинокомпанию режиссера "Матильды" по запросу Поклонской

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Сегодня, 09:58.
Культура

Полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера Алексея Учителя по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

Наталья Поклонская.
Наталья Поклонская. Фото: rkproc.ru.

Адвокат пояснил, что пока это просто "запрос от полиции о предоставлении документов для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Режиссер и его адвокат пока думают, предоставлять ли эти документы.

Добрынин пояснил, что проверку проводит Управление полиции по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. Он связывает ее с интересом депутата Поклонской к готовящемуся к выходу фильму "Матильда".

"Безусловно, проверка связана с фильмом "Матильда" и интересом к нему депутата Поклонской, ее бурная деятельность последние шесть месяцев связана только с ним, интересно, чем еще она занимается в Госдуме", — отметил Добрынин.

Алексей Учитель — режиссер готовящегося к прокату с 25 октября фильма "Матильда".

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.

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