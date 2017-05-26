Полиция проверяет кинокомпанию режиссера "Матильды" по запросу Поклонской

Полиция Санкт-Петербурга запросила документы у кинокомпании режиссера Алексея Учителя по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.
Адвокат пояснил, что пока это просто "запрос от полиции о предоставлении документов для проведения проверки в связи с возможным наличием совершения преступления". Режиссер и его адвокат пока думают, предоставлять ли эти документы.
Добрынин пояснил, что проверку проводит Управление полиции по Василеостровскому району Санкт-Петербурга. Он связывает ее с интересом депутата Поклонской к готовящемуся к выходу фильму "Матильда".
"Безусловно, проверка связана с фильмом "Матильда" и интересом к нему депутата Поклонской, ее бурная деятельность последние шесть месяцев связана только с ним, интересно, чем еще она занимается в Госдуме", — отметил Добрынин.
Алексей Учитель — режиссер готовящегося к прокату с 25 октября фильма "Матильда".
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину.
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