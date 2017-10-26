Матвиенко рассказала о перспективах возвращения графы "Против всех"

Собчак ранее назвала себя кандидатом "против всех" и призывала голосовать за нее избирателей, которых не устраивают существующие кандидаты и система власти в стране. По мнению Матвиенко, графа "Против всех" "может появиться". "В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться", — добавила она.

Говоря о выдвижении Собчак, спикер отметила, что "графа "Против всех" и кандидат "против всех" — это абсолютно разные вещи".

"Если человек идет кандидатом на выборы президента, то его главная задача и обязанность — выходить со своей программой. А тот, кто хочет заменить собой графу "Против всех", должен просто превратиться в избирательную урну и не делать никаких заявлений", — отметила Матвиенко.

Спикер выразила надежду, что Собчак "переосмыслит все-таки свой подход и будет участвовать в выборах как реальный кандидат, бороться за поддержку избирателей".

Совет Федерации назначит очередные президентские выборы до 15 декабря. Согласно российской Конституции, выборы президента назначает Совет Федерации. Закон о выборах уточняет, что это должно быть сделано не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, пишет polit.ru.