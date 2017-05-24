24 мая на Алтае будут грозы и сильный ветер

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Жизнь

24 мая в на Алтае местами ожидаются грозы, дождь и сильный ветер. При этом температура воздуха поднимется до +31 °С. Такие данные приводит Алтайский ЦГМС.

Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года.
Первая гроза в Барнауле. 11 мая 2017 года. Фото: www.instagram.com/r1chter_shef.

В Алтайском крае:

  • днём и ночью в отдельных районах ожидается дождь с грозой. 
  • температура воздуха днём поднимется до +26...+31 °С.
  • ветер южный, ночью 5-10 м/с с усилением до 17 м/с, местами в западных и юго-западных районах порывы 17-22, днём 7-12, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле:

  • днём временами дождь, гроза.
  • температура воздуха днём +27...+29 °С.
  • ветер южный, ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.

В Республике Алтай:

  • днём в отдельных районах небольшой дождь, возможны грозы.
  • температура днём +25…+30 °С, местами +18…+23 °С.
  • ветер южный 5-10 м/с, при грозах порывы до 17 м/с.

В Алтайском крае в конце дня 23 мая и на сутки 24 мая объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

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