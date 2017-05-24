24 мая на Алтае будут грозы и сильный ветер

24 мая в на Алтае местами ожидаются грозы, дождь и сильный ветер. При этом температура воздуха поднимется до +31 °С. Такие данные приводит Алтайский ЦГМС.
В Алтайском крае:
- днём и ночью в отдельных районах ожидается дождь с грозой.
- температура воздуха днём поднимется до +26...+31 °С.
- ветер южный, ночью 5-10 м/с с усилением до 17 м/с, местами в западных и юго-западных районах порывы 17-22, днём 7-12, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле:
- днём временами дождь, гроза.
- температура воздуха днём +27...+29 °С.
- ветер южный, ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
В Республике Алтай:
- днём в отдельных районах небольшой дождь, возможны грозы.
- температура днём +25…+30 °С, местами +18…+23 °С.
- ветер южный 5-10 м/с, при грозах порывы до 17 м/с.
В Алтайском крае в конце дня 23 мая и на сутки 24 мая объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.