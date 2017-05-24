24 мая на Алтае будут грозы и сильный ветер

24 мая в на Алтае местами ожидаются грозы, дождь и сильный ветер. При этом температура воздуха поднимется до +31 °С. Такие данные приводит Алтайский ЦГМС.

В Алтайском крае: днём и ночью в отдельных районах ожидается дождь с грозой.

температура воздуха днём поднимется до +26...+31 °С.

ветер южный, ночью 5-10 м/с с усилением до 17 м/с, местами в западных и юго-западных районах порывы 17-22, днём 7-12, местами порывы 17-22 м/с. В Барнауле: днём временами дождь, гроза.

температура воздуха днём +27...+29 °С.

ветер южный, ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. В Республике Алтай: днём в отдельных районах небольшой дождь, возможны грозы.

температура днём +25…+30 °С, местами +18…+23 °С.

ветер южный 5-10 м/с, при грозах порывы до 17 м/с. В Алтайском крае в конце дня 23 мая и на сутки 24 мая объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.