В Алтайском крае из-за гроз и ветра передали штормовое предупреждение

В Алтайском крае в конце дня 23 мая и на сутки 24 мая объявили штормовое предупреждение. В западных, юго-западных районах ожидаются грозы, усиление ветра до 17-22 м/с в сочетании с высокой пожароопасностью (4 класс горимости), передает Алтайский ЦГМС.
В период с 20 по 26 мая местами в южных районах края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). С 24 по 26 мая в Угловском районе также сохранится высокая пожарооопасность. В Шипуновском и Усть-Калманском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). На 23 мая высокая пожароопасность отмечается в большинстве районов. Чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) объявлена в Угловском районе.
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