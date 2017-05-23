В Алтайском крае из-за гроз и ветра передали штормовое предупреждение

В период с 20 по 26 мая местами в южных районах края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). С 24 по 26 мая в Угловском районе также сохранится высокая пожарооопасность. В Шипуновском и Усть-Калманском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). На 23 мая высокая пожароопасность отмечается в большинстве районов. Чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости) объявлена в Угловском районе.