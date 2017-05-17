Фотофакты. На трассе под Новосибирском автомобили застревают в снегу

В Новосибирской области машины застревают в снегу .Фото : АСТ-54. В Новосибирской области машины застревают в снегу .Фото : АСТ-54. В Новосибирской области машины застревают в снегу .Фото : АСТ-54.

Очевидцы сообщают о серьёзном ухудшении погодных условий на трассе К-19Р. По словам очевидцев, в 100 км от Новосибирска в снегу буксуют фуры и легковые автомобили.

Накануне в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. А сегодня в столице области выпал снег.

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