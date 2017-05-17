Фотофакты. На трассе под Новосибирском автомобили застревают в снегу

На трассе Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск автомобили застревают на трассе из-за снега. Об этом сообщают подписчики пабоика "АСТ-54".
В Новосибирской области машины застревают в снегу .Фото : АСТ-54.
В Новосибирской области машины застревают в снегу .Фото : АСТ-54.
В Новосибирской области машины застревают в снегу .Фото : АСТ-54.
Очевидцы сообщают о серьёзном ухудшении погодных условий на трассе К-19Р. По словам очевидцев, в 100 км от Новосибирска в снегу буксуют фуры и легковые автомобили.
Накануне в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. А сегодня в столице области выпал снег.
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