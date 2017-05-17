Видео и фотофакты. Новосибирск завалило снегом. Какой город следующий?

23733
Сегодня, 11:18.
Жизнь

Огромная туча со снегом из Омской области проделала  500-километровый марафон и добралась до Новосибирска.

vk.com. Фото: Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Инцидент Новосибирск. vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Инцидент Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: instagram.com/grimerka_15.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Новосибирск Онлайн vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Новосибирск Онлайн vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Купреев vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Купреев vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Инцидент Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Купреев vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Михаил Козлов vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Инцидент Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Татьяна Курчанова vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Алла Мальцева vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Новосибирск Онлайн vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Татьяна Попова-Ипатова vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Мой Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Инцидент Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Мой Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Евгений Дулетов vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Ольга Одинокова vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Натали Малёнова vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Антон Купреев vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Екатерина Михайлова vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Мой Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Мой Новосибирск vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Дарья Хаваева vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Алексей Ковалёнок vk.com.
Новосибирск завалило снегом. 17 мая 2017 года. Фото: Инцидент Новосибирск vk.com.

Пользователи соцсетей охотно делятся майскими "снежными снимками".

Ранее алтайские синоптики прогнозировали, что в ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная погода. 17 мая выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в северо-западных районах Алтайского края  временно появится снежный покров, который уже к полудню растает.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров