Видео и фотофакты. Новосибирск завалило снегом. Какой город следующий?

Огромная туча со снегом из Омской области проделала 500-километровый марафон и добралась до Новосибирска.
Пользователи соцсетей охотно делятся майскими "снежными снимками".
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ❄️ До лета две недели. Ваши мысли? ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ 👇Ответы в комментарии. ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ 🎥 За видео спасибо: @xlinkas ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #афишанск #novosibirsk_photo #vsconsk #nskzoo #nskinsta #Новосибирск #нск #нск54 #nsk #afishansk #instansk #nsk54 #mynsk #nsk_love #nskcity #nsklove #novosibirsklife #novosibirsk_best_city
Ранее алтайские синоптики прогнозировали, что в ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная погода. 17 мая выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в северо-западных районах Алтайского края временно появится снежный покров, который уже к полудню растает.
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