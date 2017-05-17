Видео и фотофакты. Новосибирск завалило снегом. Какой город следующий?

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Пользователи соцсетей охотно делятся майскими "снежными снимками".

Ранее алтайские синоптики прогнозировали, что в ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная погода. 17 мая выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в северо-западных районах Алтайского края временно появится снежный покров, который уже к полудню растает.