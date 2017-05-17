В Алтайском крае будет скользко, холодно и ветрено

В Алтайском крае:

переменная облачность, днём на большей части территории осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, в предгорных районах сильные осадки, возможны гололёдные явления.

ветер северный, днём 10-15 м/с, с усилением до 15-20м/с, местами порывы 22-27 м/с.

температура воздуха: днём +7… 12.

В Барнауле:

переменная облачность, днём временами осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом.

ветер северный, 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с.

температура воздуха днём +7…9.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная, в большинстве дней неустойчивой с осадками в виде дождя. 17 мая выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в ночные и утренние часы местами в северо-западных районах временно появится снежный покров, который уже к полудню растает.