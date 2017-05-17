В Алтайском крае будет скользко, холодно и ветрено

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Сегодня, 06:17.
Жизнь

По данным алтайского ЦГМС  в регионе днём 17 мая ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Утром в некоторых районах края прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Из-за этого на дорогах возможен гололед.  

Девушка. Ветер.
Девушка. Ветер. Фото: СС0.

В Алтайском крае: 

  • переменная облачность, днём на большей части территории осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, в предгорных районах сильные осадки, возможны гололёдные явления.
  • ветер северный, днём  10-15 м/с, с усилением до 15-20м/с, местами порывы 22-27 м/с.
  • температура воздуха: днём +7… 12.

В Барнауле: 

  • переменная облачность, днём временами осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом.
  • ветер северный, 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с. 
  • температура воздуха днём +7…9.      

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная, в большинстве дней неустойчивой с осадками в виде дождя. 17 мая выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в ночные и утренние часы местами в северо-западных районах временно появится снежный покров, который уже к полудню растает. 

 

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