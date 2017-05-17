В Алтайском крае будет скользко, холодно и ветрено

По данным алтайского ЦГМС в регионе днём 17 мая ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Утром в некоторых районах края прогнозируются осадки в виде дождя с мокрым снегом. Из-за этого на дорогах возможен гололед.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днём на большей части территории осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, в предгорных районах сильные осадки, возможны гололёдные явления.
- ветер северный, днём 10-15 м/с, с усилением до 15-20м/с, местами порывы 22-27 м/с.
- температура воздуха: днём +7… 12.
В Барнауле:
- переменная облачность, днём временами осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом.
- ветер северный, 8-13 м/с, порывы до 17-22 м/с.
- температура воздуха днём +7…9.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшее время жителей края ожидает относительно холодная, в большинстве дней неустойчивой с осадками в виде дождя. 17 мая выпадет "снежная крупа", местами мокрый снег. Не исключено, что в ночные и утренние часы местами в северо-западных районах временно появится снежный покров, который уже к полудню растает.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.