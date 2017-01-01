МЧС призывает жителей Алтайского края не выходить из дома

Что касается федеральных и проселочных трасс, то возможно осложнение дорожной обстановки: метели, понижение температуры, сильный гололёд и снежные заносы.

По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся на территории Сибири и Урала до 15 февраля.

МЧС также призывает население не совершать переходов на дальние расстояния и не пренебрегать рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности: следить за состоянием электрооборудования и осторожно обращаться с огнем. Ведь основные источники пожаров при низких температурах - печное отопление и электрооборудование.

В случае ЧС нужно звонить 101. Набор номера одинаковый как с мобильного, так и со стационарного телефонов.