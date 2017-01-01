МЧС призывает жителей Алтайского края не выходить из дома

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Сегодня, 10:18.
Жизнь

В Алтайском крае, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Республике Алтай установились сильные для данного периода морозы. В связи с этим ГУ МЧС по Алтайскому краю настоятельно рекомендует частным лицам и водителям большегрузов отказаться от дальних поездок.

Из-за гололеда и снегопада машины слетают с алтайских трасс.
Из-за гололеда и снегопада машины слетают с алтайских трасс. Фото: vk.com/barneos22.

Что касается федеральных и проселочных трасс, то возможно осложнение дорожной обстановки: метели, понижение температуры, сильный гололёд и снежные заносы.

По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся на территории Сибири и Урала до 15 февраля.

МЧС также призывает население не совершать переходов на дальние расстояния и не пренебрегать рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности: следить за состоянием электрооборудования и осторожно обращаться с огнем. Ведь основные источники пожаров при низких температурах - печное отопление и электрооборудование.

В случае ЧС нужно звонить 101. Набор номера одинаковый как с мобильного, так и со стационарного телефонов.

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