МЧС призывает жителей Алтайского края не выходить из дома

В Алтайском крае, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях и Республике Алтай установились сильные для данного периода морозы. В связи с этим ГУ МЧС по Алтайскому краю настоятельно рекомендует частным лицам и водителям большегрузов отказаться от дальних поездок.
Что касается федеральных и проселочных трасс, то возможно осложнение дорожной обстановки: метели, понижение температуры, сильный гололёд и снежные заносы.
По прогнозам синоптиков, морозы сохранятся на территории Сибири и Урала до 15 февраля.
МЧС также призывает население не совершать переходов на дальние расстояния и не пренебрегать рекомендациями специалистов по безопасности жизнедеятельности: следить за состоянием электрооборудования и осторожно обращаться с огнем. Ведь основные источники пожаров при низких температурах - печное отопление и электрооборудование.
В случае ЧС нужно звонить 101. Набор номера одинаковый как с мобильного, так и со стационарного телефонов.
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