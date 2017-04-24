МЧС: уровень Оби у Барнаула будет ещё расти

В ведомстве заявляют, что пока гидрологическая обстановка в крае стабильная.

На репках Бия, Катунь, Чарыш, Ануй, Песчаная и в верховьях Чумыша уровни понижаются. На Чумыше возле Заринск и ниже по течению уровни воды пока повышаются, но динамика замедляется.

На Оби у села Фоминское наметился спад уровней воды, а ниже по течению сохраняются подъемы до Шелаболихи.

24 апреля наиболее неблагоприятная ситуация, по данным краевого управления МЧС, может сложиться в Заринском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Третьяковском, районах, Барнауле, Камне-на-Оби и Алейске.

На 21.00 23 апреля спасатели отмечали, что в Алтайском крае подтопленными остаются 641 приусадебный участок, в том числе 126 частных жилых домов, в которых проживают 334 человека, из них 59 детей.

Всего на ликвидации последствий подтопления на территории Алтайского края задействованы 289 человек и 87 единиц техники, в том числе от МЧС России: 164 человек, 47 единиц техники.