"Надуют Щеки": как в Белокурихе рассчитывают в несколько раз увеличить число туристов

Спрос на санаторно-курортные услуги в Белокурихе растет с каждым годом. Резкий скачок произошел в последние шесть лет, рассказал заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха" Олег Акимов. В 2010 году в городе отдыхали 140 тыс. туристов, в 2016 году — уже 240 тыс. человек.

По словам Акимова, высокий спрос на оздоровительный туризм Белокурихе обеспечивают в основном северные и сибирские регионы: Тюмень, Кемерово, Якутия и другие. Из общего турпотока клиенты санаториев — это более 100 тыс. туристов. То есть ежедневно здесь находится около 5 тыс. человек. Загрузка номерного фонда ежегодно достигает 80%, а в пик сезонов доходит до 100% и даже 120%, когда в номера ставят дополнительные места.

По его словам, сейчас Белокуриха испытывает дефицит мест для отдыхающих.

Олег Акимов,

заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха":

Мы, конечно, мечтаем, чтобы у нас был 1 млн туристов, а может быть и 2 млн. Но Белокуриху уже нельзя "расширить".

Три Белокурихи

Увеличить турпоток инвесторы планируют за счет новых курортов. По словам Акимова, "Белокуриха-2" вместит около 5 тыс. туристов, а недавно заявленная "Белокуриха-3" рассчитана примерно на 3 тыс. отдыхающих. Сейчас эти субкластеры только строятся и разрабатываются.

За год в "Белокурихе-2" планируют построить несколько отелей и пансионатов со спа-комплексами. Крупных санаториев, как планировалось, среди них нет. По словам Акимова, пока не удалось найти инвестора. При этом "Курорт Белокуриха" позже планирует построить на территории курорта два санатория на 200 мест каждый. Пока коммуникаций и электричества в "Белокурихе-2" нет, якорный инвестор пошел другим путем — начал развивать оздоровительный туризм в "Белокурихе-3".

Новый курорт расположится на большой вытянутой территории в урочищах Сосновка, Осиновка и Щеки.

Олег Акимов,

заместитель гендиректора компании "Курорт Белокуриха":

Там прекрасные условия для развития лечебно-оздоровительного туризма. Мы разработаем методику, по которой будем контролировать состояние пациентов до, во время и после прохождения туристического маршрута

Увеличить турпоток планируют за счет моста, который соединит "Белокуриху-3" с Солонешенским и Алтайским районами.

Прибыльна и рентабельна

Увеличения турпотока недостаточно для привлечения инвесторов. Привлекательность города-курорта складывается из показателей рентабельности санаториев, положительной динамики развития здравниц, их прибыли, а также удовлетворенности потребителя качеством услуг, отметила Елена Евсюкова, замначальника краевого управления по туризму.

По инвестиционному климату Алтайский край занимает 30 место среди 85 субъектов, заявила Елена Трубникова, председатель Ассоциации организаторов оздоровительного туризма. По ее словам, это связано с тем, что санатории Белокурихи показывают высокую рентабельность бизнеса.

Совокупная выручка четырех крупнейших алтайских здравниц, которые вошли в топ-100 санаториев, в 2016 году составила 3,9 млрд рублей. Это 71% от выручки всего санаторно-курортного комплекса региона. Отсюда рентабельность ЕBIT (до уплаты процентов и налогов) — около 10%. Рост выручки прогнозируют и в 2017 году, говорит Трубникова.

По данным аналитического центра Vademecum, белокурихинский санаторий "Алтай-West" лидирует по рентабельности, хотя прибыль больше у санаториев "Курорта Белокуриха". Вероятно, это связано с тем, что компания является инвестором нескольких площадок.

Наткнулись на противоречие

Средняя продолжительность жизни в стране за последние десять лет выросла с 65 лет до 71 года, согласно данным Росстата. Это как раз увеличивает количество тех людей, которым необходима профилактика, отдых в здравницах, считает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма.

О росте потенциальной аудитории здравниц заявила также Марина Шевчук, директор маркетингового агентства санаториев "Виват Здоровье". Она добавила, что более половины населения страны — люди старше 45 лет. Их количество увеличилось за последние годы.

По мнению Данилова, несмотря на достижения в области медицины за последние годы, в стране растет заболеваемость.

Михаил Данилов,

медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма:

Это говорит о том, что темпы жизни выросли, и сердечно-сосудистая система, как наиболее чувствительная, не может не реагировать на это.

Эта тенденция влияет на спрос санаторно-курортного отдыха.

В последнее время остро встала проблема профессионального выгорания у населения. По словам Михаила Данилова, сегодня как никогда раньше стал востребованным стресс-менеджмент, хотя еще недавно многих сотрудников больше интересовала программа личностного роста.

Специалисты отмечают, что рынок санаторно-курортных услуг находится в стагнации. За последние шесть лет по загрузке российских здравниц цифры практически не меняются, сообщают данные Росстата.

Михаил Данилов,

медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма:

Рынок санаторно-курортных услуг — это около 6 млн людей, то есть 4% от населения России. При этом средняя загрузка санаторно-курортных объектов по стране не превышает 40%.

По словам экспертов, в советское время аудитория санаториев была в 10 раз больше.

Михаил Данилов,

медицинский директор Ассоциации организаторов оздоровительного туризма:

По данным Росстата, мы видим, как заполняются гостиницы, в которые люди едут отдыхать за собственные средства. Это говорит о том, что потребность в отдыхе как способе восстановления сил существует. Деньги на отдых у людей есть. Однако оздоровительное звено еще не задействовано в том объеме, в котором оно может работать.

Факт

Около 2,5 млрд частных инвестиций вложили в кластер "Белокуриха", по данным краевого управления по туризму.