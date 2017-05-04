Компания "Медовик Алтая" ответила на претензии Китая по поводу антибиотиков в меде

Китай — один из крупнейших производителей и импортеров меда в мире. До августа 2016 года этой страной не было предъявлено требований относительно содержания антибиотиков в меде, который ввозился на ее территорию. В прошлом году произошло сильное оживление экспорта российского меда в Китай в связи с выгодным курсом рубля. Чтобы еще сильнее контролировать количество и качество вводимой продукции, были предъявлены дополнительные требования к ее составу, касающиеся антибиотиков.

Метронидазол, фуразолидон, хлорамфеникол, фурацилин — это самые обычные антибиотики, которые используют все пчеловоды для лечения пчел от распространенных болезней. Без этих препаратов они погибнут. В мед антибиотики попадают естественным способом из организма пчелы.

Китайские и российские стандарты содержания антибиотиков в меде сильно различаются. По некоторым позициям в 100 раз. Например, по хлорамфениколу. Если в российской лаборатории в меде найдут до 10 микрограмм хлорамфеникола на 1 кг меда, дадут заключение, что антибиотик не обнаружен. В меде для Китая его должно быть менее 0,1 микрограмма на 1 кг.