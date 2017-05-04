Компания "Медовик Алтая" ответила на претензии Китая по поводу антибиотиков в меде

2 мая Россельхознадзор опубликовал на своем сайте информацию о том, что в меде, который экспортировала в Китай компания "Медовик Алтая" (Калманский район), найдены остатки антибиотиков. И из-за этого страна может совсем отказаться от ввоза российского меда. По словам Сергея Нелюбова, руководителя отдела сбыта предприятия, Китай предъявил претензии к продукции "Медовика Алтая" еще в августе 2016 года. И уже через месяц компания решила проблему. Почему Россельхознадзор рассказал об этом только сейчас, Нелюбов не знает.
По словам Сергея Нелюбова, "Медовик Алтая" — самый крупный экспортер меда в Китай из Алтайского края. Компания поставляет мед в эту страну уже несколько лет.
Сергей Нелюбов,
руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая":
Китай — один из крупнейших производителей и импортеров меда в мире. До августа 2016 года этой страной не было предъявлено требований относительно содержания антибиотиков в меде, который ввозился на ее территорию. В прошлом году произошло сильное оживление экспорта российского меда в Китай в связи с выгодным курсом рубля. Чтобы еще сильнее контролировать количество и качество вводимой продукции, были предъявлены дополнительные требования к ее составу, касающиеся антибиотиков.
Метронидазол, фуразолидон, хлорамфеникол, фурацилин — это самые обычные антибиотики, которые используют все пчеловоды для лечения пчел от распространенных болезней. Без этих препаратов они погибнут. В мед антибиотики попадают естественным способом из организма пчелы.
Китайские и российские стандарты содержания антибиотиков в меде сильно различаются. По некоторым позициям в 100 раз. Например, по хлорамфениколу. Если в российской лаборатории в меде найдут до 10 микрограмм хлорамфеникола на 1 кг меда, дадут заключение, что антибиотик не обнаружен. В меде для Китая его должно быть менее 0,1 микрограмма на 1 кг.
По словам Нелюбова, компания "Медовик Алтая" стала первым в России экспортером меда, к которому китайцы предъявили претензии. Это случилось в августе 2016 года.
Сергей Нелюбов,
руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая":
Мы начали искать лабораторию, в которой можно было бы проверить мед по китайским стандартам и узнали, что в России таких нет. Самый точный анализ делают в лаборатории при Россельхознадзоре, но и там не способны обнаружить антибиотик в меде, если он содержится в тех количествах, которые указаны в китайских стандартах. Поэтому мы приняли решение создать собственную лабораторию у себя на производстве. Она начала работать в сентябре 2016 года, и до сих пор в стране у нее нет аналогов. Справедливости ради стоит сказать, что из девяти партий меда, которые мы отправили в Китай, претензии возникли только к одной. Уже после нас другие компании-экспортеры меда столкнулись с теми же проблемами. Таких предприятий немало, среди них есть и алтайские.
По мнению Нелюбова, позиция Россельхознадзора в данном случае напоминает "охоту на ведьм".
Сергей Нелюбов,
руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая":
Вместо того, чтобы решать проблему системно, они, кажется, просто стремятся назвать виноватого. Чтобы у других стран не возникало претензий к качеству российского меда, нужно приближать стандарты в стране к мировым, проводить работу с пчеловодами, ветклиниками, контролировать препараты, которые продаются.
На самом деле количество антибиотиков в меде, о которых ведется речь даже в российских стандартах, ничтожно мало. Чтобы человек употребил одну таблетку такого антибиотика, он должен съесть несколько тонн меда, а это невозможно. У Китая же стандарты таковы, что антибиотиков и других искусственных компонентов в натуральном меде фактически не должно быть совсем. Потому он и называется натуральным.
По словам Сергея Тастана, председателя Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края, проблема высокого содержания антибиотиков в российском меде действительно существует. Помимо невысоких госстандартов качества меда, он назвал еще две причины такой ситуации.
Первая — нарушение пчеловодами правил лечения и содержания пчел. Например, применение антибиотиков нужно прекращать не менее чем за два месяца до основного взятка нектара, но так поступают не все. Вторая — это низкое качество ветеринарных препаратов. На их этикетках пишут один состав, а по факту он совсем другой.
Тастан рассказал, что сейчас всего порядка 10 крупных пасек в Алтайском крае делают мед в соответствии с зарубежными стандартами, и он весь уходит на экспорт в Европу, Китай, США, Канаду.
В России уже ведется разработка новых требований к меду. Этим занимается Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, "Роскачество", Россельхознадзор, ведущие НИИ, крупнейшие производители.
Цифра
Более 630 тонн меда экспортировала Россия в I квартале 2016 года, из них более 470 тонн в Китай (данный Федеральной таможенной службы РФ, с сайта apiworld.ru)
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