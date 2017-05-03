Китайцы задумались о полном отказе от алтайского меда

"Согласно информации Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) в меде, выработанном "M..." (одним из предприятий Алтайского края) были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае (остатки метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина)", — гласит сообщение.

AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм могут ввести полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации.

По данным Россельхознадзора, в Алтайском крае не проводится ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями — экспортерами.

При этом ведомство обращает внимание на необходимость выполнения требований КНР, а также проведения мониторинговых исследований пчеловодческой продукции по показателям безопасности, пишет "Росбалт".