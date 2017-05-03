Китайцы задумались о полном отказе от алтайского меда

Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством российского меда и может полностью отказаться от его закупок в случае выявления нарушений, говорится в сообщении Россельхознадзора.
"Согласно информации Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) в меде, выработанном "M..." (одним из предприятий Алтайского края) были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае (остатки метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола, фурацилина)", — гласит сообщение.
AQSIQ проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторных выявлений китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм могут ввести полный запрет на экспорт продукции из Российской Федерации.
По данным Россельхознадзора, в Алтайском крае не проводится ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями — экспортерами.
При этом ведомство обращает внимание на необходимость выполнения требований КНР, а также проведения мониторинговых исследований пчеловодческой продукции по показателям безопасности, пишет "Росбалт".
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