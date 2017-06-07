Мэрия Барнауле призывает жаловаться на кондукторов, выдающих "старые" билеты

В мэрии Барнаула заявили, что использование билетов старого образца в общественном транспорте является нарушением постановления администрации города. Пассажирам должны выдаваться билеты, распечатанные транспортным терминалом.
Напомним, с 1 декабря прошлого года на маршрутах общественного транспорта, работающих с предоставлением права льготного проезда, ввели электронную систему оплаты. Транспортные терминалы должны использоваться как для приема электронных средств платежа, так и для фиксации факта проезда пассажиров, оплачивающих проезд наличными денежными средствами.
Если кондуктор выдал "старый билет" и не зарегистрировал поездку по терминалу при оплате наличными, пассажиров просят обращаться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по телефону 371-617.
Стоит отметить, что в марте 2017 года в редакцию altapress.ru уже обращались читатели с аналогичной проблемой. Но тогда мэрия не была столь категорична и сообщала, что выдаваемые перевозчиками билеты без проведения регистрации поездки по транспортному терминалу не противоречат требованиям федерального законодательства в сфере организации пассажирских перевозок, хотя постановление администрации города рекомендует использовать терминал.
- Барнаульских кондукторов и перевозчиков не будут наказывать за выдачу "старых" билетов
- Барнаульцы жалуются на отказы кондукторов обилечивать нескольких пассажиров по одной карте. Разбор
- Общественный транспорт Барнаула поехал по-новому. К чему должен быть готов пассажир?
- Сюжет: Общественный транспорт
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.