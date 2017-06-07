Мэрия Барнауле призывает жаловаться на кондукторов, выдающих "старые" билеты

Напомним, с 1 декабря прошлого года на маршрутах общественного транспорта, работающих с предоставлением права льготного проезда, ввели электронную систему оплаты. Транспортные терминалы должны использоваться как для приема электронных средств платежа, так и для фиксации факта проезда пассажиров, оплачивающих проезд наличными денежными средствами.

Если кондуктор выдал "старый билет" и не зарегистрировал поездку по терминалу при оплате наличными, пассажиров просят обращаться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города по телефону 371-617.

Стоит отметить, что в марте 2017 года в редакцию altapress.ru уже обращались читатели с аналогичной проблемой. Но тогда мэрия не была столь категорична и сообщала, что выдаваемые перевозчиками билеты без проведения регистрации поездки по транспортному терминалу не противоречат требованиям федерального законодательства в сфере организации пассажирских перевозок, хотя постановление администрации города рекомендует использовать терминал.