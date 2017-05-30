Барнаулец предстал перед судом за избиение парня, не уступившего место бабушке в автобусе

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, происшествие случилось 17 марта 2017 года. Обвиняемый ехал в автобусе и услышал, как пассажиры стали просить молодого человека уступить место пожилой женщине. Парень уступать не собирался. Увидев происходящее, обвиняемый подошел и лично попросил молодого человека уступить место, однако тот не отреагировал.

Разгневанный таким поведением барнаулец вышел вслед за парнем на одной из остановок общественного транспорта. Между ними продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес два сильных удара по лицу молодому человеку. Когда потерпевший упал, парень с места происшествия скрылся. Очевидцы вызвали "скорую". 26-летний потерпевший погиб от полученной закрытой черепно-мозговой травмы в больнице.

Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.