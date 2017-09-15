Минфин может разрешить онлайн-продажу пива без лицензии

Минфин готов разрешить производителям пива, сидра, медовухи и пуаре торговать своей продукцией в интернете без лицензии. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
С предложением упрощенного доступа к онлайн-продажам, не требующего получения лицензий, обратились сами пивовары. Они полагают, что лицензии — ненужный инструмент контроля, который сократит число желающих работать с новым каналом продаж среди малых пивоварен.
Из нового законопроекта следует, что онлайн-продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в России должны быть разрешены с 1 января 2018 года.
Желающие торговать через интернет могут создавать торговые площадки в доменной зоне .egais.ru.
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