Минфин может разрешить онлайн-продажу пива без лицензии

С предложением упрощенного доступа к онлайн-продажам, не требующего получения лицензий, обратились сами пивовары. Они полагают, что лицензии — ненужный инструмент контроля, который сократит число желающих работать с новым каналом продаж среди малых пивоварен.

Из нового законопроекта следует, что онлайн-продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в России должны быть разрешены с 1 января 2018 года.

Желающие торговать через интернет могут создавать торговые площадки в доменной зоне .egais.ru.