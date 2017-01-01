Министр рассказал, сколько денег дадут алтайским студентам, которые готовы рожать

О том, что в Алтайском крае планируют запустить механизм адресной поддержки студенческим семьям и, в частности, при рождении ребенка выдавать единовременную выплату, заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на рабочей встрече со своим замом Надеждой Капура 31 января.

6 февраля министр труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов конкретизировал, какая именно помощь предполагается. При этом он оговорился: решение должно быть согласовано краевым минфином.

Предварительно в министерстве труда и соцзащиты края предполагают установить размер единовременной выплаты студенческой семье на первого ребенка 5 тыс. рублей, на второго 10 тыс. рублей.

Выплату при рождении ребенка получит студенческая семья, в которой оба или единственный родитель обучаются по очной форме в профессиональных образовательных организациях либо в вузах. Поддержка будет адресной. Предположительно в 2017 году органы соцзащиты осуществят порядка 600 выплат.

Дайбов также пояснил, что предполагается установить возрастное ограничение для получения соцподдержки — 30 лет (правда, он не уточнил, оба родителя или только мать). Решение будет иметь силу с момента вступления в силу соответствующего документа — то есть выплату получат те, кто родят ребенка после этой даты. Решение о поддержке студенческих семей будет принято указом губернатора, его проект уже подготовлен.

По словам Михаила Дайбова, мера направлена на поддержку студенческих семей. Кроме того, предусмотрено предоставление единовременной материальной помощи на оплату аренды жилья студенческим семьям, имеющим детей до 1,5 лет.

В 2017 году на выплаты семьям, имеющим детей, планируется направить около 5,1 млрд рублей, в 2016 году на эти же цели было направлено более 4,8 млрд рублей.