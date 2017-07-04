Министр рассказал, когда начнется строительство международного терминала в Барнауле

О строительстве в барнаульскому аэропорту международного терминала площадью 9,2 тыс. кв метров и пропускной способностью 400 пассажиров в час краевые власти заявили еще в 2013 году. Проект был подготовлен и даже прошел госэкспертизу, сообщал в 2015 году Виталий Архипенко, гендиректор авиапредприятия "Алтай" (оператор барнаульского аэропорта, 52% принадлежит Алтайскому краю, 48% - холдингу "Новапорт").

Совокупная стоимость строительства на тот момент оценивалась в 700 млн рублей. При этом совладельцы авиапредприятия рассчитывали, что 598 млн рублей из этой суммы будут выделены из федерального бюджета. А начать работу новый терминал мог уже в конце 2016 года — при благоприятном стечении обстоятельств.

Однако проект так и не был реализован. Как пояснил Иван Гилев, причиной этому был экономический кризис в стране в 2014 году. Но теперь, по словам министра, ситуация начала меняться к лучшему и проект реанимируется.

В сегодняшних ценах ориентировочная стоимость инвестпроекта — 1 млрд рублей. И сейчас прорабатываются два варианта его финансирования.

Иван Гилев,

министр строительства, транспорта, ЖКХ Алтайского края:

Либо это будет финансирование за счет увеличения доли "Новапорта" в уставном капитале аэропорта, и такие предложения озвучиваются. Либо это будет паритетное финансирование — из краевого бюджета и со стороны второго акционера.

Иначе говоря, реализация проекта начнется после того, как стороны согласуют механизм его финансирования, ориентировочно - в 2018 году.

А после начала строительства международного терминала в Барнауле (или после его завершения) возможно начало реконструкции Бийского аэропорта, о котором в начале июня заявил Евгений Янкилевич, гендиректор "Аэропорта "Толмачево", находящегося в собственности холдинга "Новапорт" .

Янкилевич пояснил, что заявление об инвестиционных планах делает от имени акционеров, которые готовы вложить в строительство терминала в Бийске площадью 2 тыс. кв метров 250 млн рублей. При этом условием инвестиций руководитель назвал восстановление властями региона взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт в Бийске перестал принимать регулярные авиарейсы в 2009 году. В 2013 году его имущественный комплекс был передан из федеральной собственности в краевую. И власти края не раз делали заявления, что аэропорт в наукограде жизненно необходим региону, а его отсутствие сдерживает развитие туризма.

В августе 2015 года власти края даже сообщали, что проектно-сметная документация на реконструкцию аэродромного комплекса в Бийске разработана за счет средств краевого бюджета. Проект предполагал строительство взлётно-посадочной полосы длинной 1,8 км под самолеты, выполняющие авиаперевозки на местных и региональных авиалиниях.

Несколько ранее в минстрое региона, отвечая на вопрос ТАСС, оценивали затраты на восстановление аэропортового комплекса в Бийске в 400 млн рублей.