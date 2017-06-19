Собственник "Толмачево" вложит сотни миллионов в восстановление аэропорта в Бийске

"Мы готовы вложить средства в восстановление аэропорта в Бийске, — сказал Евгений Янкилевич. — Планируем инвестировать средства в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры, но если будет восстановлена взлетно-посадочная полоса".

Инвестор готов построить терминал площадью около двух тысяч квадратных метров и вложить в развитие аэропорта 250 млн. рублей.

Напомним, аэропорт находится в 12 километрах от Бийска. Он не принимает рейсы с 2009 года. В том же году он последний раз использовался для временного базирования авиации МЧС, участвующей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В 2013-2014 годах часть инфраструктуры демонтировали.