Собственник "Толмачево" вложит сотни миллионов в восстановление аэропорта в Бийске

Гендиректор "Аэропорта Толмачево" Евгений Янкилевич собирается вложить около 250 миллионов рублей в восстановление аэропорта в Бийске. Об этом он заявил во время совещания по развитию малой авиации, пишет "Алтайская правда".
"Мы готовы вложить средства в восстановление аэропорта в Бийске, — сказал Евгений Янкилевич. — Планируем инвестировать средства в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры, но если будет восстановлена взлетно-посадочная полоса".
Инвестор готов построить терминал площадью около двух тысяч квадратных метров и вложить в развитие аэропорта 250 млн. рублей.
Напомним, аэропорт находится в 12 километрах от Бийска. Он не принимает рейсы с 2009 года. В том же году он последний раз использовался для временного базирования авиации МЧС, участвующей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В 2013-2014 годах часть инфраструктуры демонтировали.
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