В Белокуриху решено запустить регулярные авиарейсы из трех сибирских городов

По словам Меяйло, все заинтересованные в запуске рейсов в Белокуриху (бизнес-структуры, аэропорты, надзорные структуры и органы власти), решили, что они необходимы. Осталось только определить, какие нужно выполнить мероприятия, в какие сроки, чтобы рейсы начали работать. По его мнению, они привлекут туристов на курорты Алтайского края и заменят долгие и дорогие переезды на автобусах и машинах, сообщает "РИА Томск".

Сергей Меняйло,

полпред президента в СФО:

Если брать свою машину, то от Новосибирска до Белокурихи на бензин надо около 2,5 тысячи рублей – столько же, сколько на билет на самолете, а в дороге не 6-8 часов, а (самолетом) всего один час 10 минут.

Полпред подчеркнул: авиамаршруты в сибирские курортные зоны являются социально значимыми и должны поддерживаться государством. Сейчас члены экспертной группы по развитию авиации в СФО совместно с представителями региональных органов исполнительной власти прорабатывают предложения по механизмам поддержки таких маршрутов для Минтранса России.

По словам Андрея Богданова, директора авиакомпании "Сибирская легкая авиация", предварительная стоимость билета из Новосибирска с учетом субсидирования составит 2,5 тыс. рублей, из Томска – около 3,5 тыс. рублей.

Директор аэропорта "Томск" Роман Фроленко сообщил, что в качестве субсидии аэропорт готов не брать плату за обслуживание самолета. Для бортов, приземляющихся и вылетающих с территории аэропорта, она составляет 25-65 тыс. рублей за рейс. Он также рассказал, что предполагаемая частота авиарейса Томск–Белокуриха – три раза в неделю, но не сообщил, когда будет запущен рейс.

В Белокурихе самолеты планируется принимать на одноименной посадочной площадке, которая расположена в 5,5 километрах от города. Ее площадь - 50 гектаров, она принадлежит компании "Белокуриха-авиа" и предназначена для приема саомлетов малой вместимости и вертолетов. Сейчас на ней завершена детальная планировка и ведется строительство здания аэровокзала. Подготовлен и зарегистрирован в территориальном подразделении Росавиации необходимый для выполнения полётов аэронавигационный паспорт.