Минтранс: авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить к концу года

"Теоретически такие предпосылки есть", — рассказал Соколов, добавив, что ведомство направило в правительство доклад с позитивной оценкой мероприятиям, проведенным египетской стороной во втором терминале аэропорта Каира.



Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Причины крушения выясняются до сих пор.