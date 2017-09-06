Минтранс: авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить к концу года

Российские авиакомпании смогут возобновить полеты в Египет уже до конца 2017 года, заверил министр транспорта Максим Соколов. По его словам, необходимые для этого предпосылки уже есть, вопрос обсуждается на высшем уровне, сообщают РИА Новости.
"Теоретически такие предпосылки есть", — рассказал Соколов, добавив, что ведомство направило в правительство доклад с позитивной оценкой мероприятиям, проведенным египетской стороной во втором терминале аэропорта Каира.
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Причины крушения выясняются до сих пор.
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