Молодёжь Заринска сняла музыкальный клип о своём городе

Молодежь Заринска записала музыкальный клип с признанием в любви к родному городу. Об этом altapress.ru сообщил читатель.
Клип создал городской совет молодежи. Текст и видео авторские, а музыку позаимствовали из песни про Абакан. Авторы в шутку отрицают, что Заринск — моногород, и поют о том, что он "всегда в паре" с "Алтайкоксом". Также создатели текста похвастались, что хоть и живут в Сибири, в их домах всегда тепло.
Припев песни звучит так:
"Мой город — маленькая страна,
Мой город, мой Заринск, я люблю тебя
И завод на огромных просторах!
Это лучший дуэт в регионах!"
В клипе молодежь Заринска призывает горожан не бежать от проблем и любить свой город.
Кстати, 15 июля в Заринске отмечают День металлурга и города. Вечером на главной городской площади пройдет традиционный концерт с участием звезд эстрады. В этом году здесь выступит группа "Руки вверх", певец Владимир Кузьмин и широко известный в советское время ВИА "Лейся, песня". Закончится праздник фейерверком.
Концерт звезд российской эстрады начнется в 19.00. А фейерверк состоится в 23.00. Приехать на концерт в Заринск из Барнаула можно на автобусах (последние рейсы на 16.10, 16.50 и 18.30) и электричке (отправление в 18.10). Время в пути — 2 часа.
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