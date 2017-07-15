Молодёжь Заринска сняла музыкальный клип о своём городе

Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk. Кадр из клипа о Заринске. Фото: Скриншот видео youtube.com/user/fotoZarinsk.

Клип создал городской совет молодежи. Текст и видео авторские, а музыку позаимствовали из песни про Абакан. Авторы в шутку отрицают, что Заринск — моногород, и поют о том, что он "всегда в паре" с "Алтайкоксом". Также создатели текста похвастались, что хоть и живут в Сибири, в их домах всегда тепло.

Припев песни звучит так:

"Мой город — маленькая страна,

Мой город, мой Заринск, я люблю тебя

И завод на огромных просторах!

Это лучший дуэт в регионах!"

В клипе молодежь Заринска призывает горожан не бежать от проблем и любить свой город.

Кстати, 15 июля в Заринске отмечают День металлурга и города. Вечером на главной городской площади пройдет традиционный концерт с участием звезд эстрады. В этом году здесь выступит группа "Руки вверх", певец Владимир Кузьмин и широко известный в советское время ВИА "Лейся, песня". Закончится праздник фейерверком.

Концерт звезд российской эстрады начнется в 19.00. А фейерверк состоится в 23.00. Приехать на концерт в Заринск из Барнаула можно на автобусах (последние рейсы на 16.10, 16.50 и 18.30) и электричке (отправление в 18.10). Время в пути — 2 часа.