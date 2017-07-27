Москалькова предложила разрешить женщинам срочную службу в армии

"Может быть, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом, их не берут. Это неправильно", — заявила омбудсмен.

Она уточнила, что в последнее время было многое сделано для улучшения ситуации в армии, "и сегодня армия стала сильнее и презентабельнее, чем даже 10 лет назад".

Однако, по словам Москальковой, государство пока недостаточно делает для тех, кто посвятил себя военной службе; зарплата военнослужащих упала, она не индексируется, отметила уполномоченный. Нужно уделить внимание и вопросам помощи вдовам погибших при исполнении служебных обязанностей, а также военным пенсионерам, подчеркнула она.