Московские вкладчики алтайского банка не могут получить выплаты

Московские вкладчики "Тальменка-Банка" столкнулись с проблемами при получении страховых выплат. Они приходят в банк-агент, через который должны получить возмещение, и узнают, что их нет в реестре вкладчиков. Об этом пишет портал banki.ru и сообщают в соцсетях. Там же есть информация, что в Барнауле проблем с выплатами нет.
Выплаты возмещения вкладчикам "Тальменка-банка" начались 6 февраля в нескольких банках-агентах. В этот же день информацию о том, что у вкладчиков появились проблемы с выплатами, порталу Банки.ру сообщил один из московских клиентов этого банка — у этого кредитного учреждения работал филиал в Москве.
На форуме портала, а также на страничке "Обманутые вкладчики "Тальменка-банк" в соцсети ВКонтакте (в ней пока совсем немного участников), тоже есть такие сообщения.
"Я пришел за страховым возмещением, простоял два часа в очереди и выяснил, что меня нет в реестре. Вклад я открывал в январе этого года, все документы получил, ничего, что могло бы насторожить при оформлении вклада, я не заметил. Примерно половина из тех, кого я видел в отделении, также не нашли себя в реестре", — пишет вкладчик.
Некоторые пользователи форума сообщили, что вклад открыли в декабре или январе — то есть в период, когда в банке уже могли подозревать, что лицензия будет отозвана. Другие говорят, что тоже открыли в это время, но без проблем смогли получить выплату.
Впрочем, масштаб проблемы пока не ясен — сообщений немного, и все они касаются вкладов в московском филиале "Тальменка-банка". В Москве порядка 460 вкладчиков, по данным"Агентства по страхованию вкладов". Оценки же самих вкладчиков сугубо субъективные:
"Сегодня был в Последнем переулке, дом 24 (отделение банка-агента в Москве. — Прим. banki.ru). Прошло более 100 человек. Находят себя в реестре около 10%."
"Пока был в банке и наблюдал как дела у других людей, понял, что статистика примерно 1 реестровый вкладчик на 3 безреестровых."
А вот барнаульский вкладчик в комментариях под статьей портала banki.ru просит не сеять панику — в Барнауле, по его словам, проблем нет.
Тем временем московские вкладчики обсуждают причины отсутствия их в реестре. Дело в том, что "Агентство по страхованию вкладов" выплачивает деньги в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. Список составляется на основании отчетности самого банка.
И кое-кто из вкладчиков строит свои предположения: "Там вопрос не стирании сервера, а том, что были "зеркала", вернее всего, деньги принимались, но в систему банка НЕ вносились."
Если это действительно так, то речь идет о забалансовых вкладах. Этот механизм уже известен по некоторым другим банкам, у которых отзывали лицензию, пояснил altapress.ru представитель банковской сферы. Недобросовестный сотрудник банка, принимая деньги вкладчика, не вносит их в систему, а деньгами распоряжается по своему усмотрению. Неофициальный учет таких вкладов все же ведется.
И когда такой вкладчик приходит в работающий банк получить проценты или сам вклад, он ничего не подозревает. Деньги ему выплачивают в кассе по распоряжению лиц, причастных к операциям. Обнаруживается проблема только после отзыва лицензии, когда вкладчики не находят себя в реестре.
Сообщений о проблемах с выплатами вкладчикам "Тальменка-банка" в Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Воронеже, где работали структуры "Тальменка-банка", тоже нет. По данным "Агентства по страхованию вкладов", за выплатой страхового возмещения на сумму могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков.
Проверить, есть ли фамилия вкладчика в реестре, можно с помощью сервиса "Агентства по страхованию вкладов" "Найди свой банк-агент".
ЦБ отозвал лицензию у "Тальменка-банка" 23 января. 8 февраля в арбитражный суд поступило заявление ЦБ о признании банка банкротом.
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