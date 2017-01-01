Московские вкладчики алтайского банка не могут получить выплаты

Выплаты возмещения вкладчикам "Тальменка-банка" начались 6 февраля в нескольких банках-агентах. В этот же день информацию о том, что у вкладчиков появились проблемы с выплатами, порталу Банки.ру сообщил один из московских клиентов этого банка — у этого кредитного учреждения работал филиал в Москве.

На форуме портала, а также на страничке "Обманутые вкладчики "Тальменка-банк" в соцсети ВКонтакте (в ней пока совсем немного участников), тоже есть такие сообщения.

"Я пришел за страховым возмещением, простоял два часа в очереди и выяснил, что меня нет в реестре. Вклад я открывал в январе этого года, все документы получил, ничего, что могло бы насторожить при оформлении вклада, я не заметил. Примерно половина из тех, кого я видел в отделении, также не нашли себя в реестре", — пишет вкладчик.

Некоторые пользователи форума сообщили, что вклад открыли в декабре или январе — то есть в период, когда в банке уже могли подозревать, что лицензия будет отозвана. Другие говорят, что тоже открыли в это время, но без проблем смогли получить выплату.

Впрочем, масштаб проблемы пока не ясен — сообщений немного, и все они касаются вкладов в московском филиале "Тальменка-банка". В Москве порядка 460 вкладчиков, по данным"Агентства по страхованию вкладов". Оценки же самих вкладчиков сугубо субъективные:

"Сегодня был в Последнем переулке, дом 24 (отделение банка-агента в Москве. — Прим. banki.ru). Прошло более 100 человек. Находят себя в реестре около 10%."

"Пока был в банке и наблюдал как дела у других людей, понял, что статистика примерно 1 реестровый вкладчик на 3 безреестровых."

А вот барнаульский вкладчик в комментариях под статьей портала banki.ru просит не сеять панику — в Барнауле, по его словам, проблем нет.

Тем временем московские вкладчики обсуждают причины отсутствия их в реестре. Дело в том, что "Агентство по страхованию вкладов" выплачивает деньги в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками. Список составляется на основании отчетности самого банка.

И кое-кто из вкладчиков строит свои предположения: "Там вопрос не стирании сервера, а том, что были "зеркала", вернее всего, деньги принимались, но в систему банка НЕ вносились."

Если это действительно так, то речь идет о забалансовых вкладах. Этот механизм уже известен по некоторым другим банкам, у которых отзывали лицензию, пояснил altapress.ru представитель банковской сферы. Недобросовестный сотрудник банка, принимая деньги вкладчика, не вносит их в систему, а деньгами распоряжается по своему усмотрению. Неофициальный учет таких вкладов все же ведется.

И когда такой вкладчик приходит в работающий банк получить проценты или сам вклад, он ничего не подозревает. Деньги ему выплачивают в кассе по распоряжению лиц, причастных к операциям. Обнаруживается проблема только после отзыва лицензии, когда вкладчики не находят себя в реестре.

Сообщений о проблемах с выплатами вкладчикам "Тальменка-банка" в Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Воронеже, где работали структуры "Тальменка-банка", тоже нет. По данным "Агентства по страхованию вкладов", за выплатой страхового возмещения на сумму могут обратиться порядка 1,7 тыс. вкладчиков.

Проверить, есть ли фамилия вкладчика в реестре, можно с помощью сервиса "Агентства по страхованию вкладов" "Найди свой банк-агент".

ЦБ отозвал лицензию у "Тальменка-банка" 23 января. 8 февраля в арбитражный суд поступило заявление ЦБ о признании банка банкротом.