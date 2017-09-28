"Мой товарищ заплакал": почему в парке "Изумрудный" вырубили самое тенистое и птичье место

Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Часть деревьев в парке "Изумрудный" действительно сгнила. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Благостная картина

Гальченко побывал в "Изумрудном" на прошлой неделе. То, что он увидел на участке направо от планетария, повергло его в шок: снесли не только гнилые деревья, но и крепкие — их пеньки с чистой древесиной можно увидеть всюду, говорит он.

Юрий Гальченко,

депутат АКЗС шестого созыва:

Это было самое тенистое место в парке. Место отдыха и свиданий. Там жили десятки птиц, которых в городе не увидишь, и еще в начале лета там соловьи пели. Соловьи пели, люди пили — картина была благостная. А теперь и воробьи не летают. Как на лесоповале. Тулина (Павел Тулин — представитель прежнего арендатора парка. — Прим. altapress.ru) ругали за одну кучу веток, все боялись, что пожар будет. А теперь там десятки куч. Мой товарищ, ему тоже 70 лет, как увидел это, даже заплакал. Сейчас по инерции там еще гуляют мамы с детишками. А нам уже идти туда не хочется.

В парке не будет пруда

Эмоции эти связаны еще и с тем, что масштабная вырубка идет по всему городу, говорит Гальченко. Во дворах освобождают места для машин. По городу вроде бы обещают посадить новые деревья. Но когда они еще вырастут?

Надо сказать, что мэр Барнаула Сергей Дугин еще месяц назад пояснил: парк "Изумрудный" сохранит статус зоны для семейного отдыха. "Эта прекрасная площадка воссоздается исключительно для отдыха и развлечения горожан", — сказал он. И пообещал, что здесь построят сцену, детский городок и зоны общепита. А на месте старого пруда появится бассейн.

Что насчет зелени? В "Изумрудном" планируют соорудить зеленый лабиринт из живой изгороди, сказал тогда мэр.

И вот сейчас как раз идет реновация парка. На какой она стадии? Почему на одном участке вырубили так много деревьев и когда удалят последствия вырубки? Директор компании-арендатора "Лидер" Владимир Фишер ответил на эти и другие вопросы altapress.ru.

О массовой вырубке

По словам Фишера, на площади, составляющей примерно три четверти парка "Изумрудный", произведена выборочная (санитарная) рубка — в первую очередь, на той части, которая идет вдоль пр. Комсомольского. Дальнейшие работы в этой части парка будут вести после консультаций с "Институтом садоводства имени Лисавенко", и не в этом году, а в будущем: "В этом году просто не успеем".

А вот на участке, которые вызвал столь острую реакцию горожан, все деревья были в аварийном состоянии, утверждает Фишер: "Дальше их просто опасно было сохранять". На вопрос, была ли согласована с властями города эта вырубка (ведь проект развития парка еще не утвержден), он ответил: "Можно сказать, у нас все согласовано".

О застройке

Политик Владислав Вакаев, побывав на территории парка, заявил довольно категорично в соцсети Facebook: у него уже нет сомнений, что участок справа от планетария расчистили под застройку.

Но, по словам Фишера, ни эту, ни какую-либо другую часть парка не собираются отдавать под строительство. На территории, о которой идет речь, со временем будет прогулочная зона.

Кстати, вопрос, связана ли фирма "Лидер" со строительной компанией "Адалин-строй" (о чем говорил все тот же Вакаев), директор оставил без ответа.

О порубочных остатках

Порубочные остатки (включая вырезанные кусты), по словам Владимира Фишера, компания "Лидер" уже начала перерабатывать на щепу. Ведь вывозить ветки на машинах не экономично, щепа занимает гораздо меньший объем. Однако у компании какое-то время не было спецтракторов с нужными параметрами и установки по переработке древесины на щепу.

Сейчас техника приобретена, в начале сентября установка начала работать. В октябре, по расчетам директора, щепа должна быть вывезена.

О птицах в парке

О том, что в парке многие годы жили птицы, и это очень радовало горожан, говорит не только сентиментальный Юрий Гальченко, но и орнитолог Алексей Эбель. "Мы ещё в начале лета проводили орнитологические экскурсии для всех желающих. Всем (особенно детям) нравилось. Теперь в этом плане там делать нечего", — написал он в Facebook.

Владимир Фишер пояснил, что птицы в парке жить будут. Но городской парк — "это не дикая природа, и делается он для людей. Хотите посмотреть на дикую природу — пожалуйста, выезжайте и смотрите". При этом Фишер сказал, что парк облюбовали не только птицы, но и бомжи.

Владимир Фишер,

директор компании "Лидер":

В свое время там все буквально заросло чащобой. Когда мы работы проводили, люди без определенного места жительства покидали парк с тачками, у них там были ночлежки!

О трудностях

Работы в парке требуют времени, ведь он в запущенном состоянии. На прошлой неделе с технологического двора убрали свалку — вывезти пришлось 60 грузовиков.

Немало времени ушло и на заключение договоров электро- и водоснабжения. И все из-за предыдущего арендатора, который, по словам Фишера, хотел бы еще три года эксплуатировать бассейн, получая, как и раньше, электричество по договору электроснабжения (бассейн, кто не знает, освещен по периметру).

Но у компании "Лидер" другие планы, и она уже дважды посылала уведомление, чтобы он это имущество разобрал и забрал.

Владимир Фишер,

директор фирмы "Лидер":

По сути-то он желает только, чтобы мы ему питание подали. А питание мы ему не даем, потому что, извините... У него были возможности работать и развивать парк.

По данным altapress.ru, имущественные вопросы с прежним арендатором здесь действительно еще не отрегулированы. "Парку культуры и отдыха Октябрьский", кроме бассейна, принадлежат электросети и вводно-распределительное устройство (через него в парк поступает электричество), находящееся в небольшой мастерской.

О будущем парка

За оставшееся в этом году время в "Изумрудном" постараются продлить центральную аллею парка. Правда, скорее всего, сделано будет не все, что планируется: "Во всяком случае ощебенение произведем", — сказал директор.

А вот назвать сроки, в которые все планы будут реализованы, он затруднился. Многое зависит и от финансирования со стороны учредителя, и от плана развития парка. Проект готов, но после приезда в "Изумрудный" комиссии во главе с Сергеем Дугиным арендатору предложили внести изменения.

Документ доработали, и теперь нужно дождаться, когда в мэрии его изучат и утвердят. Когда концепция развития парка будет готова, ее вывесят на его территории на всеобщее обозрение.

Справка

Парк "Изумрудный" (его адрес — пр. Комсомольский, 128) расположен на площади 18,6 га. О том, что парк сменил арендатора, стало известно весной 2017 года. С 2002 года его арендовала компания "Парк культуры и отдыха Октябрьский". Новый арендатор — барнаульская фирма "Лидер" (учредитель - Владислав Немчинов, предположительно фирма связана со строительной компанией "Адалин-строй"), с которым предыдущий арендатор заключил договор перенайма.

Ранее Павел Тулин рассказывал, что 2016 год для парка был провальным. А в 2015 году администрация Октябрьского района вынесла многочисленные постановления о нарушениях, в числе которых были недопустимая высота травы (более 10 см) и неровно постриженные кустарники. Но все они были отменены в судах.