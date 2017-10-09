На Алтае будут судить директора строительной компании, обманувшего дольщиков на 145 млн

Предварительное следствие установило, что обвиняемый долгое время планировал похитить деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома. Для этого он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, которые не знали о его преступных планах.

Впоследствии мужчина получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд строительных работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. На строительство десятиэтажного жилого дома в городе Новоалтайске он получал деньги граждан, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

Заключив большое количество договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, с 2013 по 2015 год обвиняемый, используя свое служебное положение генерального директора ООО СК "Строй-Тактика", похитил более 145 миллионов рублей.

По данным краевой прокуратуры, строительство дома не продвинулось выше фундамента и первых трех этажей в одном подъезде. Сумма действительно выполненных строительных работ немногим превысила 57 млн руб.

После хищения денег, мужчина скрылся из региона и долгое время был в розыске. В январе этого года его задержали в Магнитогорске и доставили в Алтайский край.

Потерпевшими по уголовному делу признано 73 гражданина. Кроме того, следствие доказало, что от действий обвиняемого пострадало 2 юридических лица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги строительных и проектных работ.

Уголовное дело направили в суд.