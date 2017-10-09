На Алтае будут судить директора строительной компании, обманувшего дольщиков на 145 млн

В Алтайском крае будут судить генерального директора общества с ограниченной ответственностью СК "Строй-Тактика". Его обвиняют в том, что он использовал свое служебное положение и похитил у дольщиков более 145 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Предварительное следствие установило, что обвиняемый долгое время планировал похитить деньги дольщиков при строительстве многоквартирного дома. Для этого он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью и привлек в качестве инвесторов третьих лиц, которые не знали о его преступных планах.
Впоследствии мужчина получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд строительных работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. На строительство десятиэтажного жилого дома в городе Новоалтайске он получал деньги граждан, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.
Заключив большое количество договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома, с 2013 по 2015 год обвиняемый, используя свое служебное положение генерального директора ООО СК "Строй-Тактика", похитил более 145 миллионов рублей.
По данным краевой прокуратуры, строительство дома не продвинулось выше фундамента и первых трех этажей в одном подъезде. Сумма действительно выполненных строительных работ немногим превысила 57 млн руб.
После хищения денег, мужчина скрылся из региона и долгое время был в розыске. В январе этого года его задержали в Магнитогорске и доставили в Алтайский край.
Потерпевшими по уголовному делу признано 73 гражданина. Кроме того, следствие доказало, что от действий обвиняемого пострадало 2 юридических лица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги строительных и проектных работ.
Уголовное дело направили в суд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.