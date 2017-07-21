На Алтае будут судить парня за спаивание подростков

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Сегодня, 13:42.
Жизнь

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего парня, которого обвиняют в спаивании несовершеннолетних.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото: СС0.

Установлено, что молодой человек систематически злоупотреблял спиртными напитками, а с ноября по декабрь 2016 года умышленно склонял к употреблению спиртного двух подростков в возрасте 14 и 15 лет.

В ноябре 2016 года в одном из общежитий города, вопреки отказам несовершеннолетних, горожанин убедил их выпить спиртное, за что его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 500 рублей.

Не сделав для себя должных выводов, молодой человек, умышленно снова неоднократно убеждал ребят употреблять спиртное. Подростки слушались его.

За вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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