На Алтае будут судить семейную пару за убийство гостя из мести

По данным следствия, 21 апреля 2017 года в селе Каракокша Чойского района 39-летний мужчина пришел в дом местных жителей, которые выпивали. Женщина узнала в госте мужчину, который осенью прошлого года пытался совершить в отношении нее преступление. Об этом она рассказала своему ранее судимому сожителю. Мужчина решил отомстить и жестоко избил руками и обутыми ногами потерпевшего. В это время обвиняемая взяла топор и нанесла несколько ударов по голове гостя. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Тело мужчины сельчане закопали в огороде, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

Преступление оперативно раскрыли сотрудники полиции. Родственники мужчины обратились к правоохранителям и пояснили, что в феврале он уехал в Чойский район, где занимался заготовкой леса, а с 22 апреля перестал выходить на связь с родными.

Полицейские приступили к розыску и получили информацию о том, что пропавшего мужчину последний раз видели у вышеупомянутых жителей села Каракокша. Оперативники осмотрели дом и прилегающую к нему территорию. Во дворе дома они обнаружили перекопанный участок земли, а хозяева домовладения стали заметно нервничать при появлении стражей порядка. Разрыв участок, полицейские нашли там тело мужчины.

В ходе следствия оба дали признательные показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Республики Алтай для рассмотрения по существу. Сельчанам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.