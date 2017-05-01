На Алтае сельчанка зарубила гостя и закопала тело в огороде

СУ СКР по Республике Алтай возбудил уголовное дело по факту убийства 39-летнего местного жителя. Его убила и закопала женщина, к которой он пришел в гости.
По данным следствия, 21 апреля 2017 года в селе Каракокша Чойского района 39-летний мужчина пришел в дом местных жителей, которые выпивали. В ходе ссоры 46-летняя хозяйка взяла топор и нанесла несколько ударов по голове гостя. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Тело мужчины сельчанка закопала на территории своего домовладения.
Преступление оперативно раскрыли сотрудники полиции. На месте происшествия работали сотрудники следственного подразделения и отдела криминалистики СУ СКР по Республике Алтай.
Подозреваемая уже признала свою вину. Женщину задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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