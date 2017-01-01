На Алтае депутат незаконно получил пять земельных участков у заповедного озера

Муниципальные власти передали народному избраннику землю на основании положения земельного законодательства о возможности продажи участков собственникам зданий и сооружений, которые расположены на данных землях. Однако, как выяснилось после выездной прокурорской проверки, на этих участках никаких построек не обнаружено. Поэтому, считают в ведомстве, у муниципальных чиновников не было оснований для передачи земельных участков в собственность физическому лицу.

После того, как прокурор внес представление в адрес главы администрации Турочакского района, постановления о предоставлении этих пяти участков в собственность были отменены. Землю, находившуюся в в водоохранной зоне Телецкого озера, вернули в муниципальную собственность.

"Регнум" уточняет, что речь идет о местном предпринимателе Иване Южакове, который является депутатом райсовета.