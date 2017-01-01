На Алтае депутат незаконно получил пять земельных участков у заповедного озера

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Сегодня, 18:57.
Происшествия

В Республике Алтай прокуратура установила, что администрация Турочакского района незаконно передала в собственность пять земельных участков у Телецкого озера местному жителю, являющемуся депутатом районного Совета.

Ледоход на Телецком озере.
Ледоход на Телецком озере. Фото: София Пилипчук.

Муниципальные власти передали народному избраннику землю на основании положения земельного законодательства о возможности продажи  участков собственникам зданий и сооружений, которые расположены на данных землях. Однако, как выяснилось после выездной прокурорской проверки, на этих участках никаких построек не обнаружено. Поэтому, считают в ведомстве, у муниципальных чиновников не было оснований для передачи земельных участков в собственность физическому лицу.

После того, как прокурор внес представление в адрес главы администрации Турочакского района, постановления о предоставлении этих пяти участков в собственность были отменены. Землю, находившуюся в в водоохранной зоне Телецкого озера, вернули в муниципальную собственность.

"Регнум" уточняет, что речь идет о местном предпринимателе Иване Южакове, который является депутатом райсовета.

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