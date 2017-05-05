На Алтае инспекторы изымают сельхозтехнику прямо в полях

Операция "Посевная" началась в мае, поясняет сайт Госинспекции Алтайского края. Ее проводят инспекторы Гостехнадзора совместно с ГИБДД — проверяют прямо в поле работающую сельхозтехнику. В госинспекции напоминают, что в 2016 году алтайские аграрии приобрели технику почти на 7 млрд рублей (и это на 2,5 млрд рублей больше, чем в 2015 году). И считаают, что 22 тысячи тракторов, успешно прошедших техосмотр, позволят вовремя провести все работы.

4 мая один такой трактор был пойман на месте совершения правонарушения. Произошло это в Красногорском районе, в поле, на восьмом километре дороги "Березовка – Многопольный". Проверяющие остановили трактор МТЗ-82 без государственного регистрационного знака. Управлял им гражданин, не имеющий при себе ни удостоверения тракториста-машиниста, ни страхового полиса ОСАГО, ни правоустанавливающих документов на трактор.

Трактор внимательно осмотрели. И выяснили: на нем отсутствует табличка с заводским номером, на переднем ведущем мосту и коробке передач увидели признаки уничтожения заводских номеров. На место вызвали оперативную группу: еще один экипаж ДПС и участкового уполномоченного. Трактор был детально описан, опергруппа препроводила его на штрафную стоянку для проведения экспертных и оперативных мероприятий.

Трактористу придется заплатить немалый штраф — 6,5 тыс. рублей. Постановление об этом вынесено инспектором гостехнадзора, сотрудники ДПС составили три административных материала.

В госинспекции объясняют, что по ст. 9.3 КоАП РФ, за нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных машин также предусмотрено наказание: лишение права управления транспортными средствами на 3-6 месяцев.

Дайте провести посевную

Надо сказать, что информация об изъятии сельхозтехники в ходе посевной не вызвала радости у тех, кто связан с селом. Руководитель Союза крестьянских (фермерских) формирования Алтайского края Александр Вайс рассказал, что два года назад инспекторы гостехнадзора уже проверяли технику в поле во время посевной.

Тогда он обратился в прокуратуру с просьбой делать это до начала весенне-полевых работ. Поддержал его и алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров, так что прокуратура такие проверки остановила. В 2016 году технику у алтайских аграриев проверяли на базе до начала весенне-полевых работ.

Сельский общественник из Шипуновского района Алексей Кобяков тоже не понимает, зачем технику проверять в ходе весенне-полевых работ.

Алексей Кобяков,

домохозяин и пенсионер из Шипуновского района:

Вредительство какое-то! Дайте людям повести посевную, потом разбирайтесь.

Александр Вайс говорит, что в крае где-то находятся 382 единицы официально незарегистрированной сельхозтехники, полученной алтайскими аграриями по линии "Росагролизинга". Посредники между "Росагролизингом" и крестьянами перестали работать, ни оформить, ни расплатиться за технику в полном объеме крестьяне не смогли.

Где эта техника, никто в крае достоверно сказать не может. Вайсу известно, что представители "Росагролизинга" обратились в правоохранительные органы с просьбой помочь ее отыскать. Вайс не исключает, что с этим обращением также может быть связана новая активность инспекторов. Конечно, найти ее надо, долг за поставку в сумме 219 млн рублей "висит" на Алтайском крае.

Александр Вайс,

исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края:

Но только не во время посевной.

Алексей Кобяков считает, что не регистрируют технику, в основном, мелкие фермеры. Часто это очень старая техника еще советского производства: "Т-4, ДТ-75, ДТ-54 еще ходят", — говорит он. Ее ремонтируют, содержат в порядке, а используют только во время посевной. "И что там в поле может с ним случиться"? - отвечает он на замечания altapress.ru, что эксплуатировать технику без техосмотра, возможно, опасно.

Не регистрируют технику, по мнению Алексея Кобякова, потому, что плата за техосмотр и страховку для их владельцев — большие затраты. "Если бы я не был пенсионером, то за свой трактор "Беларус" должен был бы заплатить 12 тыс. рублей", - сказал он. На вопрос altapress.ru: “Разве это дорого — 1 тыс в месяц?", — он ответил: "И это деньги. На них солярку можно купить".

Площадь земли у мелких фермеров небольшая, продолжает Кобяков, выручка тоже невелика, покупать новую технику им трудно. "Один из наших мелких фермеров купил новый трактор лет шесть назад и еле-еле за несколько лет рассчитался", - рассказывает он.

Наступление на нелегалов

Второй вопрос, как будут возвращать свою технику со штрафной стоянки ее владельцы? Адвокат Александр Брыкин говорит, что проблем нет. Плати штраф и забирай. Но это - если есть правоустанавливающие документы. Если же их нет, то возвращать трактор придется через суд. Брыкин уверен, что это возможно - у него был опыт положительного решения в суде по подобному иску.

Вообще, государство в последнее время последовательно наступает на нелегалов. Недавно мы сообщали, что краевое управление Федеральной налоговой службы сейчас активно ищет тех, кто не регистрирует недвижимость.

На уровне местной власти создают комиссии. И их члены этих комиссий, как и инспекторы гостехнадзора, идут "в поля" - обходят подведомственную им территорию, выявляют захват мест общего пользования. А в Москве для поиска незарегистрированных объектов уже используют дроны.

А в начале года краевые власти заявили, что фермерам, которые официально не оформляют трудовые договоры с работниками, могут сократить размер погектарных субсидий.