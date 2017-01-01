Алтайские власти могут урезать субсидии нечестным "фермерам-одиночкам"

Официально документ, регламентирующий это порядок, еще не утвержден. Однако, как пояснили в министерстве сельского хозяйства региона, с большей долей вероятности можно сказать, что он будет принят. Еще в начале февраля, на заседании правительства Алтайского края, посвященной предстоящей посевной кампании, губернатор региона Александр Карлин отметил, что это правильная мера.

Предполагается, что к индивидуальным предпринимателям и крестьянским фермерским хозяйствам, обрабатывающим больше 300 га, и не имеющим в штате дополнительных сотрудников, при распределении погектарных субсидий будет применяться коэффициент 0,5. Сколько таких "фермеров-одиночек" насчитывается на Алтае, в краевом минсельхозе ответить точно не смогли. Это станет понятно, когда начнут поступать документы на получение господдержки.

Напомним, погектарная субсидия в России появилась в 2013 году. Она заменила ранее существовавшие льготы на покупку ГСМ, минеральных удобрений и средств защиты растений. В 2014 году краевые власти ввели дифференцированных подход к ее распределению. С этого момента объем выделяемой субсидии стал зависеть от почвенно-климатической зоны, в которой располагается то или иное сельхозпредприятие, наличия в нем животноводства, уровня заработной платы.