На Алтае из-за шторма тополь упал на машину

Сегодня, 10:00.
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Вечером 24 октября по Алтайскому краю пронесся шторм. Порывы ветра, по данным МЧС, превышали 20 м/с. В Рубцовске напора ветра не выдержал тополь и свалился на припаркованный на улице Nissan X-trail, сообщает "Инцидент Рубцовск".

В Рубцовске из-за шторома тополь рухнул на машину. 24 октября 2017 года.
В Рубцовске из-за шторома тополь рухнул на машину. 24 октября 2017 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

По данным синоптиков в Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 октября ожидается усиление ветра  до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели, похолодание.

В связи с этим ГИБДД и дорожники призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.

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