На Алтае из-за шторма тополь упал на машину

По данным синоптиков в Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели, похолодание.

В связи с этим ГИБДД и дорожники призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.