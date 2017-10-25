На Алтае из-за шторма тополь упал на машину

Вечером 24 октября по Алтайскому краю пронесся шторм. Порывы ветра, по данным МЧС, превышали 20 м/с. В Рубцовске напора ветра не выдержал тополь и свалился на припаркованный на улице Nissan X-trail, сообщает "Инцидент Рубцовск".
По данным синоптиков в Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 октября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22-27 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег. Местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололёдные явления, установление временного снежного покрова, слабые метели, похолодание.
В связи с этим ГИБДД и дорожники призвали всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.
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