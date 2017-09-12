На Алтае 9-классник спас тонущего ребёнка

В селе Усть-Кокса дети купались в заводи реки Катунь. Одного из мальчиков течение вынесло на глубокое место. Он не умел плавать и начал тонуть. 15-летний Сергей с берега услышал, что кто-то завет на помощь. Не раздумывая ни секунды, он бросился в воду и вытащил на берег утопающего. К счастью, ребенок не пострадал, не успел нахлебаться воды и потерять сознание. Даже медицинскую помощь ему оказывать не пришлось.

За этот поступок парня отметили на общешкольной линейке 1 сентября. Он стал одним из победителей республиканского этапа конкурса "Созвездие мужества" в номинации "Дети герои", который проводит ГУ МЧС по Республике Алтай.