Алтайский пожарный вытащил девочку, застрявшую в водосливной трубе

Не сумев выбраться самостоятельно, девочка запаниковала и закричала. На крик прибежала мама. Собрались прохожие, которые ничем не могли помочь. Мама тоже стала плакать и кричать. Кто-то позвонил в службу спасения.

Сотрудник МЧС Горно-Алтайска, пожарный Артем Сабашкин.

К счастью, в этом доме живет пожарный Артем Сабашкин. Услышав крики, он выбежал во двор. Мужчине удалось протиснуться в узкое отверстие по пояс и ухватить девочку за ножку. Аккуратно он стал вытаскивать ребенка из западни.

Операция заняла несколько минут. Освобожденная девочка дрожала и плакала от пережитого шока, но к счастью, оказалась невредима. Артем, как профессиональный спасатель, успокоил ребенка. Помощь медиков ей не потребовалась. Мама была несказанно рада и благодарила спасителя. Известно, что жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой закрыть колодец, но их просьбы игнорировали.

Прибывшая оперативная группа пожарной части еще раз обратилась в УК с требованием установить заграждение и ограничить доступ людей к колодцу.

Артем Сабашкин работает в пожарно-спасательной части №31 второй год. В июне этого года он вместе со своими товарищами искал двух сестер, заблудившихся в лесу. Девочек нашли и благополучно доставили домой.