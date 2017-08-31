Алтайский пожарный вытащил девочку, застрявшую в водосливной трубе

29 августа в одном из дворов многоэтажного жилого дома в Горно-Алтайске 8-летняя девочка залезла в трубу водосливного колодца и застряла. Ребенка пришлось вызволять с помощью пожарного. Подробности спасения рассказали в региональном главке МЧС.
Не сумев выбраться самостоятельно, девочка запаниковала и закричала. На крик прибежала мама. Собрались прохожие, которые ничем не могли помочь. Мама тоже стала плакать и кричать. Кто-то позвонил в службу спасения.
К счастью, в этом доме живет пожарный Артем Сабашкин. Услышав крики, он выбежал во двор. Мужчине удалось протиснуться в узкое отверстие по пояс и ухватить девочку за ножку. Аккуратно он стал вытаскивать ребенка из западни.
Операция заняла несколько минут. Освобожденная девочка дрожала и плакала от пережитого шока, но к счастью, оказалась невредима. Артем, как профессиональный спасатель, успокоил ребенка. Помощь медиков ей не потребовалась. Мама была несказанно рада и благодарила спасителя. Известно, что жильцы дома неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой закрыть колодец, но их просьбы игнорировали.
Прибывшая оперативная группа пожарной части еще раз обратилась в УК с требованием установить заграждение и ограничить доступ людей к колодцу.
Артем Сабашкин работает в пожарно-спасательной части №31 второй год. В июне этого года он вместе со своими товарищами искал двух сестер, заблудившихся в лесу. Девочек нашли и благополучно доставили домой.
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