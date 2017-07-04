На Алтае сотрудники пожарной части нашли заблудившихся сестёр

Сотрудники МЧС Республики Алтай спасли двух заблудившихся сестер. Девушки 19-ти и 14-ти лет из Горно-Алтайска отправились в пешее путешествие через Заимку в сторону села Соузга и не смогли найти дорогу.
После двухчасового блуждания горожанки смогли дозвониться на номер 112. На помощь сестрам выехал караул пожарно-спасательной части №31 села Соузга. Объезжая район поисков, пожарные сигнализировали потерявшимся с помощью громкоговорителя. Через час девушки сообщили по телефону о том, что слышат спасателей и вскоре смогли выйти из леса на звуки громкоговорителей.
В медицинской помощи сестры не нуждались, их доставили домой.
Каждый, собравшийся в лес, должен помнить и выполнять ряд правил, которые помогут благополучно вернуться домой:
- Собираясь в лес, необходимо предупредить об этом своих родных, знакомых.
- Желательно указать приблизительный маршрут. Как правило, необходимо уходить в лес в составе двух-трех человек, держаться в пределах видимости.
- Перед уходом проверьте, есть ли с вами мобильный телефон, заряжена ли его батарея.
- Не лишними в лесу могут оказаться минимальный набор продуктов, вода, спички.
- Уходя в лес, постарайтесь одеть яркую, хорошо заметную одежду.
Если вы поняли, что заблудились и не знаете, как выйти из леса, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут вашего движения, вернуться на знакомую вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут вас к людям. Шум от автодороги даст вам правильное направление выхода из леса.
Если вы поняли, что все-таки не в силах выйти сами, то набирайте на мобильном телефоне номер "101", "112". В ходе сообщения подробно объясните диспетчеру, откуда вы вошли в лес, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти вас. Поддерживайте связь с диспетчером, который проинформирует вас о том, как организованы поиски, даст совет по направлению движения навстречу поисковикам.
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