На Алтае 7-летнюю девочку сбили, когда она выскочила на дорогу на "красный"

21 октября около 12:10 24-летний водитель Ford Fiesta сбил 7-летнюю девочку-пешехода, которая выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на красный сигнал светофора. Ребенок находился в сопровождении родственницы. С травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее родственницу наказали административно за нарушение ПДД.

22 октября около 19:36 33-летний водитель Hyundai Santa Fe не уступил дорогу 22-летней девушке, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбитую горожанку с травмами госпитализировали.

Оба водителя были трезвыми. По фактам ДТП возбудили административные расследования.