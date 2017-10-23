На Алтае 7-летнюю девочку сбили, когда она выскочила на дорогу на "красный"

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Происшествия

За выходные в Горно-Алтайске сбили двоих человек: 7-летнюю школьницу и 22-летнюю девушку. И если последняя правил не нарушала, то ребенок выскочил на дорогу вне пешеходного перехода на красный свет светофора.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход. Фото: 04.мвд.рф.

21 октября около 12:10 24-летний водитель Ford Fiesta сбил 7-летнюю девочку-пешехода, которая выбежала на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на красный сигнал светофора. Ребенок находился в сопровождении родственницы. С травмами ее госпитализировали в медицинское учреждение. Ее родственницу наказали административно за нарушение ПДД.

22 октября около 19:36 33-летний водитель Hyundai Santa Fe не уступил дорогу 22-летней девушке, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбитую горожанку с травмами госпитализировали.

Оба водителя были трезвыми. По фактам ДТП возбудили административные расследования.

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