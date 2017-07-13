На Алтае мототуристы разработают маршрут по солеными озерам

В этом году они намерены провести только "разведку" мест отдыха. Новый маршрут запустят в следующем летнем турсезоне.

Виктор Пантыкин,

мастер спорта СССР, вице-президент федерации спортивного туризма Алтайского края:

Мы планируем побывать на пяти самых популярных озерах — Кривое, Яровое, Малиновое, Горько-Перешеечное, Мормышанское. Протяженность маршрута около 1,5 тысяч км. Мы пройдем их за неделю, но для туристов рассчитываем большую продолжительность — 10-11 дней, чтобы на каждом озере люди могли отдохнуть, покупаться, полюбоваться красотами. Новый маршрут мы предложим в следующем сезоне, а пока это только "разведка".

Сегодня в регионе действуют несколько мототуров. Алтайские мототуристы также организовывают поездки в Республику Алтай.