На Алтае мототуристы разработают маршрут по солеными озерам

Алтайские мототуристы разрабатывают новый маршрут по соленым озерам региона. Для этого они 14 июля отправятся в экспедицию, сообщает "Алтайтурцентр".
В этом году они намерены провести только "разведку" мест отдыха. Новый маршрут запустят в следующем летнем турсезоне.
Виктор Пантыкин,
мастер спорта СССР, вице-президент федерации спортивного туризма Алтайского края:
Мы планируем побывать на пяти самых популярных озерах — Кривое, Яровое, Малиновое, Горько-Перешеечное, Мормышанское. Протяженность маршрута около 1,5 тысяч км. Мы пройдем их за неделю, но для туристов рассчитываем большую продолжительность — 10-11 дней, чтобы на каждом озере люди могли отдохнуть, покупаться, полюбоваться красотами. Новый маршрут мы предложим в следующем сезоне, а пока это только "разведка".
Сегодня в регионе действуют несколько мототуров. Алтайские мототуристы также организовывают поездки в Республику Алтай.
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