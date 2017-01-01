На Алтае мужчина купил за 200 тысяч несуществующий трактор

Полиция Новоалтайска разыскивает мошенника, который обманным путем украл у местного жителя 235 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Накануне 34-летний житель Новоалтайска нашел в интернете объявление о продаже в Заринске трактора МТЗ за 240 тысяч рублей. Созвонившись по указанному в объявлении номеру, мужчина договорился о покупке трактора. Продавец попросил перевести сначала всю сумму стоимости товара. Объяснил он это тем, что трактор хотят купить многие и "от звонков потенциальных покупателей нет отбоя".
Потом продавец по электронной почте выслал фотографии якобы своего паспорта и расписку в получении от покупателя 235 тысяч рублей, а потерпевший перечислил деньги на указанный продавцом счет через банкомат.
После этого житель Новоалтайска отправился в Заринск, как он уже считал, за приобретенной им техникой. К тому времени, когда мужчина приехал в город на место встречи, номер продавца был недоступен для звонка, а объявление на сайте было удалено. Мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.
Сотрудники полиции установили, что паспортные данные продавца вымышленные, а номер с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Московской области.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в крупном размере".
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