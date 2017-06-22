В РЖД рассказали подробности столкновения легковушки с двумя поездами

В салоне автомобиля никого не было, никто из пассажиров поезда не пострадал. Незначительно был нарушен габарит соседнего пути. Через 40 минут движение на перегоне полностью восстановили, и поезд продолжил движение по назначению.

Подписчик паблика Barnaul 22 Иван Подольный сообщает: "Водила был пьян. Съехал в междупутье на переезде и не мог выбраться. Пошёл искать кто бы его вытащил, а тут пассажирский поезд киргизский на кривом участке пути из-за грузового въезжает в эту семерку. Жертв и пострадавших нет. Поезд выбили больше чем на час, почти на всех вагонах накатали ползуны из-за экстренного торможения".