Фотофакты. На Алтае автомобиль попал сразу под два поезда

21 июня вечером на 193 километре участка Алтайская-Артышта 2 произошло столкновение легкового автомобиля и двух поездов, пишут в сообществе Barnaul22.
Автомобиль попал под два поезда. Фото: vk.com/barneos22.
Автомобиль попал под два поезда. Фото: vk.com/barneos22.
Автомобиль попал под два поезда. Фото: vk.com/barneos22.
Автомобиль попал под два поезда. Фото: vk.com/barneos22.
Подробностей о пострадавших нет. Свидетели утверждают, что водитель покинул место происшествия.
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