На Алтае полиция ищет мужчину, который жестоко избил супругу и угрожал её убить

Как сообщает ГУ МВД по РА, ранее судимый сожитель заявительницы в ходе ссоры нанес ей несколько ударов руками и ногами, и при этом неоднократно угрожал убить. Женщина испугалась осуществления угрозы и сумела сбежать из дома. Сельчанка обратилась в районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

За это время мужчина ушел из дома и скрылся. Местонахождение подозреваемого устанавливается. По данному факту проводится проверка.