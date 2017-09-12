На Алтае полиция ищет мужчину, который жестоко избил супругу и угрожал её убить

В селе Сугул Чойского района Республики Алтай 58-летний мужчина жестоко избил 46-летнюю сожительницу. Женщина сообщила полицейским, что гражданский супруг угрожал ей убийством.
Как сообщает ГУ МВД по РА, ранее судимый сожитель заявительницы в ходе ссоры нанес ей несколько ударов руками и ногами, и при этом неоднократно угрожал убить. Женщина испугалась осуществления угрозы и сумела сбежать из дома. Сельчанка обратилась в районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
За это время мужчина ушел из дома и скрылся. Местонахождение подозреваемого устанавливается. По данному факту проводится проверка.
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